美加州司機智破賣淫案 救16歲少女出火坑

【華盛頓30日訊】 美國加州薩克拉門托一名出租車司機周一晚，接載兩名女子以及一名少女到當地酒店，惟期間聽到三人竟談及性愛貼士因而生疑。司機懷疑兩女子攜少女賣淫，於是報警求助。最後，因為司機見義勇為，警方成功破獲一宗賣淫活動，救走受害少女。

據報道指，34歲的艾維拉（Keith Avila）當晚如常駕車外出工作，接載31歲韋斯特利（Maria Westley）、25歲佩特維（Destiny Pettway）及16歲少女，前往一間酒店。艾維拉形容當時少女穿上一條非常短的裙子，與其年紀不太相符，令他感到有所不妥，他稱：「裙子短得幾乎讓我看清楚她的雙腳。」

艾維拉開車不久，聽到韋斯特利與佩特維對少女說：「你只需要抱緊及輕撫他們的全身….不過要確保他們沒有任何武器。」兩名女子又提醒少女：「記得在服務前，要向對方收錢。」艾維拉因此懷疑兩人帶少女做賣淫交易。

艾維拉受訪稱：「當我望見少女時，只見她流露出不安、無辜的眼神。」艾維拉待韋斯特利等人下車後，便立即報警求助。警方其後趕到現場，將韋斯特利、佩特維，與一名20歲亞裔男子旺（Disney Vang）拘捕，並分別指控3人涉嫌從事賣淫活動以及與未成年人士發生性行為等罪名。

警方大讚艾維拉見義勇為，稱：「假如他甚麼也不做，收錢後駕車離開，該名少女可能受到更多人的傷害。」艾維拉謙虛道：「我聽到她們的對話，察覺到眼前的事，絕不能袖手旁觀。」現時受害少女已被送到監護所暫住，至於被拘的旺周二已保釋外出。