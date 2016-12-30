蔡英文定于元旦前二会媒体 两岸僵局将是焦点

(中国台湾网30日讯) 自“520”上台执政后已过了7个多月，台湾地区领导人蔡英文继上次选在执政百日前夕主动出击，邀请记者茶叙，提前对民众打预防针称“勿以百日评论我”之后，又将在2016年结束前夕，于31日再次找媒体“喝茶”。

台媒报道指出，蔡英文此前曾在8月20日、上任届满100天前主动邀请媒体茶叙，并发表演称：“我不希望别人用100天来评断我个人执政的成败；我也不会只用100天的时间来评论‘内阁阁员’的表现。”蔡英文当时端出已完成的解决高速收费员争议、所谓“不当党产条例”等政见向民众喊话，称她当领导人是为“解决问题”，亦即解决过去马当局无力解决的问题。不过，蔡英文话音刚落没几天，便被各大民调统计出，其上任不过百日，民调就已“死亡交叉”，民众不满意度过半。

一转眼时间又过4个月，据报道，执政超过半年的蔡英文，将于31日上午再次与媒体茶叙。参加31日茶叙的蔡办官员有蔡英文、副手陈建仁与蔡办发言人黄重谚等。蔡当天将于上午10点开始在办公室内与媒体茶叙，并有近20分钟的致词、1小时的记者提问。

岛内资深记者分析指出，此次媒体最希望从蔡英文口中听到的，就是两岸如何产生新共识以化解僵局。

不久前，台陆委会主委张小月在“立法院”答询时表示，陆委会当然有在研究“两岸新共识”，以突破现在的僵局，这是陆委会的工作重点。张小月此言一出，各方围绕这一话题的讨论，立刻众说纷纭。

对于“两岸新共识”相关问题，国台办新闻发言人安峰山，在28日的例行发布会中答询时谈到，无论怎样的表述，都不能偏离两岸同属一个中国这个核心认知。这个核心是不能被替代的，也只有回到这个立场上来，两岸双方才有共同的政治基础，才可以开展接触、互动，推动两岸关系的和平发展。

另外，针对“520”以来，台湾方面一再表示两岸应该在“求同存异”的基础上来开展对话，发展关系。安峰山指出，两岸同胞实际上都在问，台湾方面所讲的“求同存异”的“同”到底是什么？你讲的“两岸的共同认知”到底是什么内容？台湾当局总要把两岸关系的根本性质和两岸关系发展的基础这些原则问题给讲清楚，说明白。只有回到承认“九二共识”，认同两岸同属一中这样一个共同的政治基础上来，两岸关系才能回到和平发展的正确轨道。