阿盈否认和男人胡混怀孕 指林父图邀发生性关系

（槟城29日讯）遭男友虐待受伤案的女子阿盈，被阿伦的父亲林亚宝指控，阿盈因在外和其他男人胡混怀孕，才会被阿伦强逼堕胎，对此阿盈否认指控，更反指林父曾试图邀约她发生性关系。

阿盈周四接受记者访问时，否认她在外与其他男人发生性关系后怀孕，并一口指定“孩子就是阿伦的”。阿伦的父亲林亚宝于周三向媒体指出，阿盈因在外和许多男人胡混，才会怀了来历不明的孩子，儿子阿伦才会逼她堕胎。他也指控阿盈因多次偷阿伦的钱才会被打。林父也表示曾送阿盈回柔佛，但对方却仍然跑回槟城。

只有和阿伦一人交往

针对林父的指控，阿盈在接受访问时怒呛：“孩子肯定是阿伦的！”。阿盈表示，自己在槟城期间只有和阿伦一人交往并发生性关系，所以孩子不可能是其他人，而林父的指控是子虚乌有。

阿盈反指，林父曾多次向她告白，并曾两次邀约她到新光大附近的旅馆开房，惟第一次被她拒绝了。她表示，林父第二次邀约时，说只是上去休息，没有做其他事，于是她便跟上去了，岂料林父进房后便去洗澡，随后就裸体走出来要求发生性关系，吓得她夺门而出。

她表示，林父虽然之后有比较收敛，但仍会时不时邀约阿盈以每次40令吉的酬劳和他发生性关系，惟每次都被阿盈拒绝。阿盈也哭诉，自己在被强迫堕胎后，曾有一次在阿伦家附近被人强奸，惟当时并没有报警，而阿伦在知道这件事后，对她的态度就更加恶劣。

阿盈：长期挨饿 逼于无奈才偷钱

阿盈承认的确有偷钱，但却是因为阿伦一直不让她吃东西，她才会出此下策。

针对林父指阿盈因为常偷钱才会被阿伦打，阿盈表示那是因为自己长期挨饿，逼于无奈才会偷钱。她也承认林父的确曾送她回柔佛，但因为自己太爱阿伦，所以才会再次回到阿伦身边。

她指，自己在医院时，曾多次想要撤销对阿伦的指控，但最后还是决定提控阿伦。她也向义工团提出要求，希望可在阿伦上庭前和他再见一面，当面和阿伦分手，而义工团也答应会尽量安排。