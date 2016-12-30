陈金鼎促正视 拿笃医院缺医疗器材专医

【本报拿笃记者二十九日讯】拿笃政府专科医院专科医生陆续离职导致现在没有专科医生服务！

拿笃医院巡察团主席陈金鼎昨晚在一项新闻发布会中呼吁政府相关当局关注尽快调派专科医生到来服务，他说，拿笃医院有庞大建筑物，但是缺乏医疗器材，专科医生也缺乏，因为原有的数位专科医生陆续申请调职他地，现在专科诊所没有专科医生服务，连手朮科医生也没有，对拿笃区的居民造成很大的影响。

拿笃发展迅速，人口快速增加，医院设施及医务人员也应该相应提升，但至今许多病重伤重的病人须转送到外地，包括斗湖山打根政府医院诊治，路途远延迟医治时间危及病人生命安全。

若遇上紧急事故比如丹多恐怖份子入侵事件，意外事件的天灾人祸一时间更难于应付，他要求当局为每个部门派驻两位专科医生，以便能保证服务不会中断，另一方面，他也要求在医院安装监控录像系统，以提升保安水平，遏止不良份子闯入医院。

出席昨晚新闻发布会的尚有该医院巡察团副主席纳加拉祖，委员刘毕和，林观雄，曾月祥及甲必丹黄瑞文。

据悉，拿笃医院拥有二百余近三百张病床，庞大的建筑物应有足够的空间予各部门专用，遗憾的是许多至今都是空房间，布满尘埃蜘蛛网，之前有数位外国合约专科医生服务，但合约期满后一个个相继离开。

另一因素是外地医生误解拿笃治安不徍而拒绝到来拿笃服务，拿笃地区拥有全国面积最大的油棕种植业及全国最大的棕油综合工业中心，人口超过30万，现今医院面对的困境政府相关当局必须尽快速行动解决，人命关天，一旦发生交通意外或工业意外，伤患须紧急动手朮救命时，紧急部门面对没有手朮专科医生如何操作，当伤患命悬一缐那里还有时间转送外地抢救，伤患唯有自祈多福了。（26）