香港發現入冬後 第二宗H7N9確診個案

(新華社香港30日電) 香港特區衛生署衛生防護中心30日公佈香港入冬以來第二宗人類感染甲型禽流感（H7N9）確診個案。一名曾到深圳及中山旅遊的70歲男子，確診感染H7N9，現已在醫院留醫，情況穩定，衛生防護中心仍在調查感染源頭。

該名患者曾於13日在中山期間到過流動活禽攤檔，於16日經羅湖返港。回到香港後出現發燒、咳嗽帶痰、呼吸困難、嘔吐及腹瀉等病徵，他隨後求醫併入住隔離病房。醫院29日晚化驗患者痰液樣本，證實他對H7N9病毒呈陽性反應。

衛生防護中心發言人表示，由於患者曾於觀塘一街市附近購買冰鮮雞，作為預防措施，防護中心正與食物環境衛生署緊密合作，全力評估和調查有關個案。感染源頭尚在調查中，他的密切接觸者至今沒有出現病徵，正接受醫學監察，防護中心正繼續追蹤他在港期間的其他接觸者。

發言人補充，香港近期出現今年入冬以來首宗H7N9個案，鄰近的廣東及澳門也有出現。基於季節流行情況，預期禽流感的活躍程度會在冬季增加。新年假期臨近，市民外遊時應避免接觸禽鳥或其糞便，並避免到家禽市場及農場。若感不適，如有發燒或咳嗽，應戴上口罩，儘快求診。從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並告訴醫生最近曾到的地方。

衛生防護中心港口衛生處一直於各口岸執行健康監察措施，備有紅外線熱像儀對入境人士進行體溫監測。若發現懷疑個案，會立即轉介病人至公立醫院跟進。（完）