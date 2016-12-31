一家7口去 只剩4口回 瀑布夺父女3命

（本报讯）就快开学了，兰瑙却传出一家3口溺毙不幸消息！

一家7口到兰瑙一座瀑布戏水，父亲为救不慎溺水2名女儿结果3人一起溺毙，一家人无法一起回家。

这起悲剧是昨日（30日）中午时分，在兰瑙奴诺拉干河靠近甘邦丹标的一座瀑布发生。

一家7口原本趁著假期到这座瀑布野餐共享天伦之乐，却不幸上演了这起悲剧。

兰瑙警方证实3名死者为约瑟占米（44岁）及2名女儿艾丝美莉比约瑟（20岁）、以及艾希莎约瑟（8岁、女儿）。

根据在岸上的家人指出，死者是带著一家7口于当天早上从家里出发到丹标瀑布野餐，可是却因2名女儿不慎溺水，为父者为了救女儿，却也不幸跟著溺毙，与2名女儿共赴黄泉。

兰瑙消拯局州总部公关莫哈末阿芬迪说，该局是在下午1时03分接到投报，派出一支队伍前往意外现场展开拯救工作。

但是，他说，由于事发处交通不便，且距离消防局有52公里远，当消防队员在2个小时后，也即下午3时05分赶到时，遇溺的父女3人已经由见义勇为的民眾救起。

他表示，医护人员过后证实父女3人已经气绝身亡，并在过后将遗体交给警方，以便移往兰瑙医院进行解剖。

消防拯救局最近透露，近年来国内发生的溺毙案件人数，已经远超过火灾中罹难人士的数目。

消防局的记录显示，2015年度全国共有460人溺毙，远比葬身火海的150人数多。

该局因此除了更加注重消防员在拯溺方面的训练之外，也加强向社会大眾进行水性活动的安全宣导。（080）