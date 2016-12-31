不满年金改革方案 台劳工、军公教冲入座谈会抗议

香港中通社31日訊) 台湾地区领导人蔡英文上任后落实推动年金改革，首场座谈会并于31日举办。对年金改革方案相当不满的劳工团体及军公教皆到场抗议，控诉蔡当局“假民主、假改革”。民众与警方对峙后冲入会场，台湾劳动部长随后宣布散会，抗争者则转往民主进步党中央。劳团并预告，之后的几场座谈会也会动员劳工前往抗议。

蔡英文选前将年金改革作为其重要政见，上任后启动年金改革列车，军公教是这波改革重点。依年金改革办公室规划，军公教18%的银行优惠存款利率将逐年、逐步取消，取消之后将原储存的本金交还给本人。据了解，蔡当局倾向提早完成，快则二年，慢则四年。蔡英文在年终谈话中也表示，预计在下个会期，把最后的版本送到“立法院”审查。

年金改革委员会日前完成20场会议，31日起在岛内北、中、南、东将陆续举办4场座谈会议。首场年金改革座谈会在台北举办，现场多个公民团体到场抗争。座谈会还未结束，不少民众翻过警方围起的栅栏要进去会议中心，一边喊着“假改革、真斗争”口号，一边丢鸡蛋、撒冥纸，在入口与警方推挤。

下午3时，现场不满声浪再度升高，民众突然协力推倒护栏，一边丢鸡蛋一边直接往大门冲，上百名警力也随即严阵以待阻挡，现场爆发激烈冲突。双方对峙后，民众一路冲上会场五楼。会议主持人、劳动部长郭芳煜考量现场出席人员人身安全，旋即宣布散会。

公务人员协会理事长李来希表示，对年金改革很失望，分区会议即将举办，却还没发出资料，参与会议的人想发言还要登记、抽签，只能讲三分钟，没诚意，不如不要办。

李来希主张改革不溯及既往，因为晚年生活无法重新安排，拿掉18%会打乱所有生活规划，老年人已无力调整。李来希并指出，年金改革委员会执行长林万亿躲得了一时，逃不了一世，以后就算卸任了，也会一路如影随形跟着他。

劳工团体代表则表示，年金改革会议缺乏900万基层劳工的参与，这样根本无法了解广大劳工的需要和声音，根本是假民主。方案中的劳保费率逐步提高，并且降低年金给付，让原本就缺乏退休保障的劳工，更加没有保障。

中国国民党副主席郝龙斌也到场力挺，并逐一向现场所有军公教人员握手慰问。他表示，军公教的退休金是他们一生奉献得到的代价，因此改革不该溯及既往。他支持军公教年金改革务必照顾他们的权益，这对军公教往后的工作有关键影响。

年金改革办公室提出的年金改革方案，不论军公教或劳团都不满意，不过，负责年金改革的林万亿在座谈会前一再放话，“到底年金改革是谁说了算？”，为首场座谈会增添不少火药味。之后的分区会议，劳团代表也正动员各地工会干部到场抗议，1月21、22日全台大会场外的抗议行动也正规划中。（完）