佛光寺庆祝佛陀成道日 明派腊八粥结缘

(本报斗湖三十日讯)斗湖的佛光人将在2017年1月1日，早上6时开始在斗湖新安菜市场、斗湖金花园经济菜市场、斗湖中央菜市场、斗湖枫林菜市场地区派发腊八粥给大眾结缘（送完为止）。

为庆祝即将来临的佛陀成道日，农历十二月八日是「法宝节」，通常在这天，寺院会准备腊八粥与大眾结缘或以不同的活动方式来庆祝「法宝节」。

佛光山星云大师慈心悲愿，为了纪念佛教中重要的「法宝节」，佛光山的海内外道场，各寺院的住持、法师们同时以大师之「愿」「以粥代茶」与大眾结缘。佛经说：「得上法味，获大满足」，大师就是希望大眾能同沾佛陀成道的法喜，蒙受佛陀加被智慧增长。

为普使大眾在岁末之际，温暖身心，佛光普照；佛光山斗湖佛光寺及国际佛光会沙巴协会斗湖分会举办「法宝节温馨腊八情」活动，将于2016年12月31日凌晨，在佛光寺召集之下，各分会会长督导带领菩萨义工们，于佛光山斗湖佛光寺大寮，通宵熬煮腊八粥与信眾、会员及各社区民眾、结缘。让佛教徒共同庆祝佛陀成道的喜悦，腊八粥的香积美味，正式走入社会民眾的生活当中。

佛光山斗湖佛光寺「一碗腊八粥」结缘，可以让大家品尝的不仅是食物本身的美味，而是佛陀证悟佛道的最大意义「法宝节」及其内涵与精神。腊八粥在食材及烹调的过程中，展现出精进、融合、欢喜供眾及广结善缘等意义，最宝贵的让未入佛们的人及大眾同结佛缘。希望今年的扩大推广，为大家带来无限的希望与祥和，名声天晓。

腊八粥具有温暖、和谐、健康、营养、方便、欢喜、淡泊、节省、供养等多重意义，希望食用者都能了解眾缘和合，吃了欢喜平安、福慧增长。欢迎来电询问089-777566，或加入熬煮腊八粥义工行列。(14)