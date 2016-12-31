海上生明月，纳闽共此时 纳闽岛将迎来元宵节主题团

（本报纳闽30日讯）中国旅游界定于2月7日首次推出“去沙巴/纳闽岛闹元宵”元宵节主题团，体验纳闽元宵节普天欢庆的游神盛会。

这个获得大马旅游局支持的6天5晚闹元宵观光团旅游配套已在热卖中，每人收费4380人民币，包括入住3晚沙巴市区高端四星凯城海景房及2晚纳闽岛棕榈滩海边度假村，感受海外华人浓浓的年味。

这是中国同一个旅游机构推出春节观光团而呈献的历史性“海上生明月，纳闽共此时”闹元宵旅游配套。观光团定于2月7日由春秋航空深圳直飞亚庇，然后乘坐马航飞翼螺旋桨飞机由亚庇飞来纳闽，游客可低空俯瞰沙巴纳闽震撼美景，在岛上观光期间特享纳闽口碑餐厅海鲜大餐。

纳闽旅游界较早时不忘向中国游客招手，通过微信促销”纳闽华人珍贵文化遗产 传承百年巡境游神闹元宵“，结果获得海外旅游机构的积极响应。

每年新春佳节期间，在纳闽岛最富有当地华人文化特色的，莫过于元宵节时普天同庆的游神盛会。

这项游神盛会是由纳闽圣王公宫理事会所举办，主要有四间庙宇参与巡境游神，即威镇庙、定明院、灵峰岩和法主宫。前三间主要是由安溪人所管理；法主宫则是属于永春会馆，因此纳闽的游神可说是极具闽南信仰的特色活动，但岛上的华人都不分籍贯纷纷前来凑热闹，其中最美丽风景也最动人的是不乏其他友族同胞前往参与其盛，体会热闹的农历新年气氛，充分体现了一个马来西亚的精神。

依照惯例，纳闽元宵节的游神盛会共有四个停驻站，双溪佳宁的村民会在每一站准备供品，除了传统上的三牲之外，还有许多极富创意的造型供品，让出席者都眼花缭乱，目不暇给。此外，热闹的现场还有提灯笼、打锣鼓、抬神轿、燃爆竹、放烟花、舞龙狮等，男女老少都挥洒着汗水，努力也用心地参与着一年一度的盛会。华人的传统气息，浓郁得化不开。（20）