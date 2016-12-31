湖刘氏宗亲会新春晚宴 获刘荣华赞助

(本报斗湖卅日讯)沙巴州斗湖刘氏宗亲会永久名誉主席丹斯里拿督刘荣华准将高度的赞扬该会自申请为斗湖本身的独立团体后，更有发展空间和效能及实力的去把会务办好，也更实在的为刘氏宗亲提供服务，也更具主张的去为国家作出贡献，去为社会慈善福利献出一份力量。

他也称赞该会在刘月德荣誉助理总监的领导和一群为公会作出贡献和有能力的理事对的辅助下，把份内责任和任务办好，该会务蒸蒸日上，稳固和加强斗湖刘氏宗亲的联系和团结。

他也吁请仍没入会的宗亲们，尤是年青的一辈，不要迟疑的申请入会，任何一个组织有新力军是重要的，年青人的加入该组织更具魄力和有气势和冲力，更何堪，他们是未来领导层的接班人。

斗湖刘氏宗亲会定于2017年2月10日主办丁酉年新春晚宴大团拜，该会主席刘月德在署理主席刘官友之陪同下，今礼貌拜会刘荣华，向他汇报会务的发展和筹备进展。

刘荣华在接见他们时发表了上述谈话，他也以行动给于大力的支持而赞助了该晚宴。

在埸见证的有斗湖华人社团联合会会长拿督杨志辉荣誉少校。

刘月德对表示感谢刘荣华的支持和赞助，对刘荣华在过去一直来给于的关心、出钱出力也表示万二分的感激，经常的给于问和顾，时而询问会务的进展，处处的表露其关心之情。

他说：「丹斯里也经常的给我们提供宝贵的意见，该我会不但在会务上和照顾宗亲的福利上能顺利进行和稳定的操作，也能实际的参与社会福利工作，去帮助有需要的人。」(14)