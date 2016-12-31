热心公益教育工作 社会闻人沈象隆病逝

（斗湖30日讯）斗湖社会闻人沈象隆前日病逝，享寿69岁。噩耗传开，令斗湖各界深感震惊和惋惜。

沈象隆老先生是于前日中午12时，在斗湖新安路来来村私邸安详辞世。

沈老先生生前非常热心社会公益，积极参与教育和社团活动。他的离世，各界咸认是斗湖社会的一大损失。

沈象隆是斗湖津桥学院创办人兼第一任董事长，生前还历任斗湖杂货商公会主席、忠诚基金会主席、斗湖中华商会副会长、潮州公会理事、斗湖华人社团联合会理事、巴华中学董事、新华学校董事、斗湖记者公会永久名誉主席等众多社团及学校职务。对教育和华团作出了极大贡献。

1993年，当斗湖巴华中学大学先修班因准证和财务问题面临停办时，沈象隆毅然挑起重担，接过继续开办大学先修班的重任，后来注册成立津桥学院，最为华社所乐道。

斗湖津桥学院董事长彭群丰的一席话，道出了沈象隆为津桥学院作出的伟大贡献。

彭群丰说，沈象隆当年担任津桥学院董事长的时候，是津桥学院最艰苦的时刻，如果不是他坚持不放弃，津桥学院可能已不存在了。

他说，直到斗湖中华商会接办津桥学院之后，沈象隆才卸下董事长的重担，但他对津桥学院仍然是不离不弃。

“他以津桥学院的顾问的身份继续积极参与津桥学院的活动和提供宝贵的意见，让津桥董事局获益不少。”

彭群丰指出，沈象隆在患病期间，仍然是那么关心津桥，积极参与津桥学院筹建新学院的计划和筹款活动，爱护津桥之精神无人能出其右。

他说，沈象隆也一直扮演着津桥学院和华社的桥梁，在他的穿针引线之下，津桥获得华社的大力支持。

斗湖中华商会会长罗思辉受访时也给予沈象隆非常高的评价。他说“在过去几十年，沈象隆在斗湖中华商会、华社和教育发展，是中流砥柱。”

“没有他的坚持和付出，斗湖津桥学院也不会发展到今天这个样子。”

罗会长说，津桥学院今天造福了斗湖无数学子，我们一定会好好的秉持沈象隆的精神，继续把津桥学院发扬光大。

罗思辉说，在个人方面，沈象隆是他的导师。虽然他进入商会服务的时候沈象隆已经离开了理事会，不过，他许多事情都会寻求沈象隆的意见和指导。

斗湖潮州公会理事长沈宝发局绅受访时说，他在年轻的时候就和沈象隆在斗湖潮州公会青年团一起共事一段很长的时间，当时沈象隆是担任青年团长。后来他和沈象隆也巴华大学先修班及后来的津桥学院董事会一起工作。

沈宝发局绅说，象隆办事非常认真和负责。处理事情一丝不苟，每样事情都做得井井有条。

“他的记忆力非常的好，对事情的观察力的强，我非常喜欢和他聊天，他可以把以前所发生的事情详细的告诉你。”

沈宝发局绅指出，沈象隆担任巴中大学先修班和后来津桥学院董事长的时期，他也是在董事局里面，那时的确是津桥学院最困难的时期。

他说，如果不是当时担任董事长的沈象隆带领董事会坚持开办下去，巴华大学先修班当时已经关闭，也没有今天的津桥学院。他对津桥学院的贡献是很大的。

他说，除了津桥以外，他也曾担任新华小学和巴中董事，及担任忠诚教育基金的董事会主席，对教育做出了许多贡献。

“他为人正直，不管在社团或学校都尽心尽力把工作做好。他的人品是没有的弹的.”沈宝发说。

沈象隆生前好友，斗湖记者公会主席邱志兴表示，沈象隆热爱教育和社会公益，是一位非常有奉献精神的华社领袖，他的离世是社会的损失。

“象隆办事认真负责任，而且非常细心谨慎，而且洞察力非常强，他办事你放心，朋友因此都称他“万年船。”

“他个性耿直，充满正义感，不善于奉承，不贪名利，是一个非常有立场及讲求原则的人。”

他最令我敬佩的是以事论事，对事不对人的处事作风。不管在社团或其他方面，和他共事过的人都知道，只要他看到不对或不合理的地方，他不会惧怕任何人，直接把问题提出来。他的敢怒敢言，赢得各方的尊重。”

他说，象隆对斗湖记者公会也有 着很大的贡献，20年来都密切的关心和协助该会。

他指出，该会两次为津桥学院筹款，都获得沈象隆的全力协助。“他可以放下工作，放下生意，每天和我们开会安排工作，及陪着我们四处拜访赞助人。我们两次为津桥学院筹款能够取得成功，沈象隆功不可没。”

为了表扬及纪念沈象隆对该会的贡献，该会在昨日举行的理事会中，一致通过委任沈象隆为该会永久名誉主席。

据知，沈象隆家属经择定于2017年1月1日上午10时30分，在新安路来来村丧府举行家祭及公祭仪式。随后移灵至马鞍山富贵墓园火葬场举行火葬仪式。(14)