纳闽各宫殿 全力支持第8届道教节

（亚庇讯）2017第八届沙巴道教节庆典，将于2017年3月18/19日(六/日)，在沙巴道教联合总会会所，隆重举办。

「2017第八届沙巴道教节庆典暨筹募会务基金晚宴」，晚宴时间是2017年3月18日(星期六)傍晚7点，晚宴地点：沙巴客联会大礼堂。

筹委会主席江先雄、总会长郑观胜、宗教主任陈诗茗、总财政黄美凤、宣传主任吴修志一行人，为加强道教的团结合作精神，共同欢庆道教节，筹委会拜访纳闽的庙宇，感谢纳闽中华商会会长拿督黄勤如的午宴、纳闽法主宫副主任吴洧腾及财政谢芳荣的车辆接送、纳闽阴府殿主席廖智仁与理事廖玮婷的晚宴，热情接待，使得该会纳闽拜访，非常成功。

当日的拜访如下：「纳闽阴府殿」是由该殿主席廖智仁、财政林志鸿、理事廖玮婷，前往迎接；「纳闽广福宫」由主席陈资聪，前往迎接；「纳闽面粉厂天后宫」是由主席林国勇，前往迎接；「纳闽广惠肇会馆协天宫」由主席赖振来之公子，前往迎接。

所有庙宇皆支持沙巴道教节庆典活动。

除了「2017第八届沙巴道教节庆典暨筹募会务基金晚宴」及「道教文化展」，3月18日晚上，于「沙巴客联会大礼堂」举办。其他该道教节重大活动，一律于该会〝会所〞举行。

有关道教节支持之联络电话：筹委会主席江先雄016-8306297/总财政黄美凤016-8383848。