纳闽2017旅游日历正式推出 农历年元宵节游神掀新章

（本报纳闽30日讯）纳闽旅游2017年日历于今日新鲜出炉，一月及二月份即迎来华人农历新年及元宵节游神会。

纳闽旅游业起飞，纳闽机构旅游，文化及艺术局于今日正式推出2017年旅游日历，因此特别引人瞩目。

尤其是2月11日的“CHAP GOH MEI”闹元宵游神盛会被列入新一年的旅游日历，因此这个具有超过百年历史的华人传统节庆已受到官方的认同，成为其中一个最受欢迎的旅游产品，以吸引外国，尤其是中国游客前来纳闽观光。

二月份也是联邦直辖区日庆典月，因此，纳闽国际高尔夫球场也于25日特别举行一场高球塞以示庆祝。

三月份的旅游活动包括青年企业课程及国家青年奖颁奖仪式，纳闽剧院节，婆罗洲业余拳击挑战赛及国家文学日。

四月份则有次级领导机构课程，非正式技能训练，LABUAN MASTER高尔夫球赛及婆罗洲水上运动挑战赛。

五月份有达雅节及丰收节庆典与国家青年日。六月份是开斋节；七月份是领导机构课程，八月份有骑脚踏车活动，铁人挑战赛，婆罗洲拳击挑战赛，青年企业家推展会，国庆日及大马日庆典；九月份是团结庆典和平日落音乐会，橄榄球嘉年华会，婆罗洲艺术节及纳闽国际教育大会；十月份中秋节，沙巴及砂拉越风俗家庭日，屠妖节于国家运动日；十一月份纳闽国际游泳挑战赛，传统运动日，及纳闽纪念日与十二月份圣诞节等。（20）