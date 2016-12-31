自民党摩罗带区部辅助金 2日彭育明主持颁发

（本报斗湖三十日讯）自由民主党摩罗带区部将于2017年1月2日（星期一）早上9时30分，假位于士玛拉园的党部办事处（Warung Jawa 对面二楼），由该党区部主席兼摩罗带州议员拿督彭育明主持2016年党员子女教育辅助金颁发典礼。

自民党摩罗带区部总共有53位党员子女获得上述教育辅助金，他们是：梁丽婷，郑子怡，魏杏妮，刘悦怡，陈秋羽，郑子圣，黄鸿健，林佩桦，魏诗玲，魏玮玲，郑以玲，郑子恒，罗港甥，魏欣迩，Izzahtul Izzyan ，寇子浩，林佩洁，Mohd Syukury Ramadan B. Rashid ，余秋颖，余冠均，廖家进，丘芯蓉，Mohd Yusran Bin Tunreng ，谢思慧，邬家豪，陈炫君，张辰希，郑苡珍，徐家文，邬嘉怡，梁伟康，Nur Farah Idani Binti Naharuddin ，丘佳以，Aina Raihana Bt Rahman ，刘悦萱，Spencer Moses Ngelayang ，Schenaider Meguel Magul ，Celestine Jenny Paul ，Jeremy Shawn Stanley ，Izat Zahadi Syawal Bin Suhaidi ，管志妃，戴竣成，黄凯彬，杨瑞俊，杨熙弘，杨珍昊，Ain Nur Alian Maisarah ，Mohamad Syarul Nizam Lo Wen Chen，Nur Syaffia Alqeesya Lo Wen Ling ，张琇玲，张琇琴，张秋杰，沈建宏。

以上名单内所有的党员子女，届时受促亲自和准时出席有关辅助金颁发典礼。另外，大会在当天典礼备有茶点招待所有出席的党员及子女。(14)