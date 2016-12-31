自民党摩罗带区部辅助金 2日彭育明主持颁发

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（本报斗湖三十日讯）自由民主党摩罗带区部将于2017年1月2日（星期一）早上9时30分，假位于士玛拉园的党部办事处（Warung  Jawa  对面二楼），由该党区部主席兼摩罗带州议员拿督彭育明主持2016年党员子女教育辅助金颁发典礼。

自民党摩罗带区部总共有53位党员子女获得上述教育辅助金，他们是：梁丽婷，郑子怡，魏杏妮，刘悦怡，陈秋羽，郑子圣，黄鸿健，林佩桦，魏诗玲，魏玮玲，郑以玲，郑子恒，罗港甥，魏欣迩，Izzahtul  Izzyan  ，寇子浩，林佩洁，Mohd  Syukury  Ramadan B. Rashid ，余秋颖，余冠均，廖家进，丘芯蓉，Mohd  Yusran  Bin  Tunreng ，谢思慧，邬家豪，陈炫君，张辰希，郑苡珍，徐家文，邬嘉怡，梁伟康，Nur  Farah  Idani  Binti  Naharuddin  ，丘佳以，Aina  Raihana  Bt  Rahman ，刘悦萱，Spencer  Moses  Ngelayang ，Schenaider  Meguel  Magul ，Celestine  Jenny  Paul ，Jeremy  Shawn  Stanley ，Izat  Zahadi  Syawal  Bin  Suhaidi ，管志妃，戴竣成，黄凯彬，杨瑞俊，杨熙弘，杨珍昊，Ain  Nur  Alian  Maisarah ，Mohamad  Syarul  Nizam  Lo  Wen  Chen，Nur  Syaffia  Alqeesya Lo  Wen  Ling ，张琇玲，张琇琴，张秋杰，沈建宏。

以上名单内所有的党员子女，届时受促亲自和准时出席有关辅助金颁发典礼。另外，大会在当天典礼备有茶点招待所有出席的党员及子女。(14)

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