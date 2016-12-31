蔡英文：北京走威脅恫嚇老路 影響兩岸關係

【台北31日訊】 台灣的蔡英文總統今天與媒體茶敍，發表年終講話。她表示，北京當局正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，已影響兩岸關係穩定；台方希望這不是北京當局政策性的抉擇，明年兩岸關係能否峰迴路轉，取決於耐心和和信念，也將取決於北京當局如何看待兩岸關係的未來。對於北京堅持「九二共識」，蔡英文表示，這確實會影響兩岸穩定，但不是沒有談的空間，「不是沒有創意的空間」，只要抱持理性、彈性的態度，就能讓雙方找到和平解決的方法。

蔡英文說，520以來，台灣政府根據普遍民意及民眾共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。但這幾個月來，台灣人民的普遍感受，是雙方盡力維持理性及冷靜的立場，已經有些變化。她說，面對大陸施壓導致邦交國斷交、解放軍遼寧艦繞台等事件，對於未來兩岸關係，北京當局正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，台方希望這不是北京當局政策性的抉擇，要提醒這樣的作為傷害了台灣人民的情感，也影響到兩岸關係的穩定。

蔡英文強調，明年兩岸關係能否峰迴路轉，將取決於北京當局如何看待兩岸關係的未來，是否也願意承擔起責任，以新的思維和做法，共同籌劃兩岸互動新模式，來回應兩岸人民及區域內所有成員，對和平發展的共同期待。

另外，蔡英文在講話中亦提到，政府明年在施政上的一些焦點，而當中最重要的任務就是要全力提振台灣的經濟。

有媒體則問到，台方對於兩岸關係是否有反制作為，而不是喊喊話？蔡英文說，台灣整體力量是足以因應現在所面臨的變局，民眾不需要過度驚恐，這樣情勢值得特別注意，但台灣的整體力量是有能力因應現在變局，國防、經濟、社會面都有足夠能力因應。她強調，政府從520以來立場沒有變，承諾不變、善意不變，但不希望走到對抗老路，也不會屈服於壓力，這是持續處理兩岸關係四個重要原則。