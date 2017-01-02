乐龄方言混合歌赛 林宏干一杯夺冠 亚军林升永季军戴福桃

【本报拿笃记者一日讯】由拿笃乐龄协会主办的2017年第一届男女会员方言混合歌唱赛今天下午一时正式在该会新会所引爆，30位男女会员都使出浑身解数，竟逐冠军荣衔。

据歌赛筹委会主任谭汉辉称，该会特邀请卓良、郑益荣、何伟鸿以及吴月兰四人担任评委。

本届歌赛设有冠亚季军及两名优胜奖，其中冠亚季军各可获现金红包RM150、RM100、RM80以及优胜奖各RM50及奖杯一座。

据悉，上述所有现金红包奖金及奖杯由主席谢荣光夫人何春兰赞助。

在今天的30位参赛者中，男歌手17位，女歌手13人，分别以客家、福建、潮州、粤语等方言演释，出席观赏的会员踊跃，座无虚设，全场满座。

经过约三个小时的竞歌斗艺之后，林宏以一首“干一杯”力压其他29位歌手脱颖而出，勇夺冠军宝座，亚军是林升永，他的夺奖歌曲是：春夏秋冬，季军则落在选唱“车站”的戴福桃手中。

两位优胜奖是选唱“肯捱会出头”的李俊强，以及选唱“用爱将心偷”的钟清兰。

两最年长歌手获颁红包鼓励

此外，主办当局也颁发红包给两位最年长的参赛歌手，鼓励他们勇于接受挑战的参赛精神，即73岁的男歌手黄恒顺以及71岁的周月清。

在比赛结束和成绩公布后，主办当局邀请奖金奖杯赞助人何春兰女士主持颁奖，由正副主席谢荣光卓仕强与歌赛主任谭汉辉陪同。

谢荣光祝愿男女寿星 福如东海寿比南山

【本报拿笃记者一日讯】拿笃乐龄协会今天举行新历年联欢聚餐会，第一季生日会及第一届会员方言歌唱比赛三喜庆典。

庆典在该会位于拿笃龙岗坑轻工业区的新会所举行，在今天上午十时率先举行会员庆生会和新历年联欢。

主席谢荣光在致词时感谢会员的踊跃出席今天的新历年联欢和会员庆生会。

他说，2016年已成为过去，在除旧迎新的今天希望大家有好的开始，一年之季在于春，一日之计在于晨，有新的展望和更美好的明天。

对于是季生日的会员，谢荣光主席祝愿男女寿星福如东海，寿比南山，身体健康，万事如意，天天快乐，笑口常开。

谢主席也指出，该会在下午一时举行的会员方言男女混合歌唱比赛，在于联络会员之感情，促进交流，同时有一个交流的平台，让会员唱歌娱乐，互相切磋，提升歌艺水平，发挥乐龄一族的歌唱水平。

乐协新暦年聚餐及生日会 15幸运儿中獎

【本报拿笃记者一日讯】拿笃乐龄协会今天上午十时在其会所举行新历年会员联欢聚餐会及第一季会员生日会，场面温馨。

现年84岁出生于1933年的谢俊华以及89岁出生于1928年的彭英带当选最年长男女寿星公与寿星婆，而78岁的张瑞明与77岁的钱爱香则荣膺为最幸运男女寿星，四位男女寿星获颁红包和礼篮奖励。

一共有41位会员出席今天的第一季（1、2、3月份）生日会，所有在是季生日的男女会员在正副主席谢荣光与卓仕强以及谭汉辉活动主任陪同下合切生日蛋糕与大家分享，而出席的全体会员也合唱生日快乐歌祝福。

较后进行新历年红包幸运大抽奖，共有15位幸运儿中奖，由谭汉辉主持颁发。

在礼成之后备有丰富的自由餐招待，至中午始圆满结束，之后在下午一时举行第一届会员方言歌唱比赛，一共有30位会员报名角逐冠军荣衔。（26）