佛光人腊八粥结缘 法宝节温馨腊八情

(本报斗湖一日讯)「腊八粥让您吃平安，佛祖保佑您！」为庆祝佛陀成道日，1月1日，星期日（腊月初四），佛光山斗湖佛光寺动用百名信徒、佛光会员连同佛光青年前往斗湖中央菜市场、斗湖新安菜市场、斗湖枫林早市、斗湖金花园菜市场等地，精心准备3千多份腊八粥与眾结缘。斗湖佛光青年分别在斗湖中央菜市场，新安菜市场与律动手语“信仰”，“爱我青年”歌曲带动表演。 中国农历腊月初八，是民间传统的“腊八节”，民间有喝腊八粥的习俗。这个习俗来源于佛教，因佛陀该日夜睹明星，开悟成道，“腊八”就成了“佛祖成道纪念日”，又称“法宝节”，亦用以庆贺五谷丰登，吉祥如意。这是佛光山独特配方的腊八粥，由星云大师亲传，是用莲子、芋头、豆腐、花生、白果、胡萝卜、眉豆和米熬煮而成，佐以油条提味，再加入青江菜，大家吃得十分欢喜，浑身充满了暖意。 据星云大师讲，腊八粥除了纪念佛陀开悟成道外，还有温暖、和谐的意思，象征人类通力合作，有圆满、供养的意义。腊八粥也是很多食材融合在一起，才成为一碗粥的。统一必须以和平、共融、和谐为基础。所谓和谐，不是要求人人都一个模样，例如眼睛管看，耳朵管听，口说话，手做事，脚走路，分工就是合作，就能和谐。腊八粥营养丰富，里头的胡萝卜、莲子等都有益身体。作腊八粥，取材方便；以粥代茶，解渴除饥；生病吃粥，有益降；成本不贵，可以结缘；色香味俱全，吃了会欢喜；非大鱼大肉，表示生活淡泊、节省。 星云大师也倡导“以粥代茶”，因在《摩诃僧只律》里，举出粥有十利，可以：资色、增力（增加力气）、益寿、安乐、辞清（说话清楚）、辩说（辩才无碍）、消宿食、除风（消除风寒）、除饥、消渴，是非常有利益的。除了带给色身健康外，更希望能受用到佛法的满足与快乐，为心灵填上满满的平安。 斗湖佛光人也将刚印制好的星云大师亲笔书写的春联“名声天晓”，分发与大众结缘，并祝福大家在新的一年里，人生奋起，声誉远播。佛光人在元旦日送粥结缘，同时致赠星云大师祝福墨宝，让更多有缘人摄受佛门的慈悲与温暖。(14)