再娜阿末：今年着重推动社区发展 建更多无障碍道路设施

（本报讯）配合新一年的到来，州社会发展部将著重在推动社区发展工作，尤其是将建设更多有助于乐龄人士与残疾人士行走的道路安全设施。

州社会发展及消费人事务部长拿督再娜阿末是于今早出席由亚庇市政厅所举办的周末家庭脚车行接受媒体访问时，如斯指出。

她指出，今日所举办的周末家庭脚车行将持续于每周日举行，目的就是为了提倡健康户外活动，同时也促进民众之间的家庭聚会与和谐。

也是加拉布奈区州议员的拿督再娜称，除了今日的家庭脚车行，她也将在其选区推动类似的健康户外活动，以便村民们多参与运动，推广健康的家庭生活。

她披露，配合今日的活动，亚庇市政厅也举办沙滩清洁运动，该单位希望借此发动民众的力量，一同为亚庇市的清洁做出努力。

有关当局希望透过今日的活动，提醒民众爱护环境的重要性，让他们有个醒觉，保护环境的清洁人人有责，不能单靠市政厅一方的努力。

庇市厅打造绿色健康城市 基金局至沙大建脚车道计划 杨文海：预计今年内建竣

（本报讯）亚庇市政厅计划在沙巴基金局的路口至沙大的路口增设第三条脚车道，有关工程一旦完成，亚庇市将会有一道全程长35公里的脚车道。

亚庇市长拿督杨文海是于今早假市政厅所举办的周末家庭脚车行接受媒体访问，发表上述谈话。

他披露，由市政厅所建设的第一条与第二条脚车道分别设立在从社险大厦至Imago购物中心及整个丹绒里拔海边。第三条脚车道建成后，再将三条脚车道连接一起，全程有35公里长。

他指出，有关沙巴基金局至沙大的脚车道目前已在策划中，预计将于今年内建成。

他说，亚庇市政厅希望能借此推动民众多进行健康体育活动，同时也可减少使用汽车，推广一个健康绿色的亚庇市。 （040）