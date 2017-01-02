台海局势复杂严峻 张志军：冀和平方向发展

(中新社北京1日电）中共中央台办、国务院台办主任张志军在2017年第一期《两岸关系》杂志发表了题为《把握大局 为所当为》的新年贺词，代表中共中央台办、国务院台办向台湾同胞致以节日的问候和新年的祝福。

展望2017年，张志军表示，台海局势复杂严峻，两岸关系发展面临许多不确定性因素和风险。我们衷心希望两岸同胞团结一致，展现决心和勇气，牢牢把握两岸关系和平发展正确方向，努力维护台海和平稳定。

他回顾指出，刚刚过去的2016年，台湾局势和两岸关系发生了重大变化。5月20日以来，台湾新执政当局拒不承认“九二共识”的历史事实，不认同两岸同属一个中国，破坏了两岸关系和平发展的政治基础。“台独”势力动作频频。两岸关系发展蒙上乌云。两岸同胞对此深感忧虑。

他说，保持台海稳定，维护并继续推动两岸关系和平发展，是两岸同胞的共同心愿。过去的一年，两岸关系虽然历经波折，和平发展成果遭到严重冲击，但两岸同胞为维护和推进两岸关系和平发展作出艰辛努力。“在这里，我要为大家的付出点赞。”

张志军指出，过去一年两岸关系发生的变化是几十年来两岸关系发展的一个缩影。两岸关系发展的历程充分证明，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，是两岸关系和平发展的政治基础；“台独”是威胁台海和平稳定的乱源；深化两岸各领域交流合作，推动两岸经济社会融合发展是两岸关系发展的内在要求，符合两岸同胞的利益和愿望。

张志军表示，新的一年里，我们将继续坚持体现一个中国原则的“九二共识”，维护两岸关系和平发展的政治基础；将继续坚决反对“台独”分裂，维护台海和平稳定；将继续推进两岸各领域交流合作，促进两岸经济社会融合发展；将继续研究解决两岸民众关切的实际问题，造福两岸同胞。

他最后说，“我相信，只要两岸同胞认清大势，携手努力，两岸关系终能拨云见日，中华儿女必能共享民族复兴的荣耀。”（完）