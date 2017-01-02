奧巴馬制裁俄國 特朗普團隊質疑對人不對事

【華盛頓2日訊】 美國總統奧巴馬驅逐35名俄羅斯外交官，以報復俄國干預美國大選。候任白宮新聞秘書斯派塞（Sean Spicer）周日受訪時質疑，奧巴馬此舉是對人不對事，指中國黑客前年入侵美國政府電腦系統，偷取100萬政府僱員資料時，華府沒有採取任何行動回應。

斯派塞在美國廣播公司一個節目上形容，奧巴馬的制裁措施在「現代史上是前所未有」。他說：「為何制裁的力度如此？35人被驅逐、2處地點被關閉，但這回應與黑客的行動是否成正比？」斯派塞又以中國黑客前年入侵華府電腦網絡為例子，指當時黑客偷取大量的政府僱員紀錄，部分更是敏感資料，「但最終甚麼事都沒有發生」。

斯派塞又透露，候任總統特朗普將於下周，與各個情報部門的主管開會，聽取俄羅斯黑客涉嫌干預美國大選一事的全面匯報，特朗普將決定奧巴馬政府的回應是否適當。

特朗普當選總統後，經常在社交網twitter發表言論，令國內傳媒關注他會否放棄舉行記者會。對此，斯派塞強調，特朗普上任後，絕對會繼續利用社交網平台發表政策聲明，以及與支持者交流互動，指特朗普不必要透過傳媒與民眾溝通。不過，斯派塞指特朗普政府將會按照傳統，繼續舉行白宮新聞簡報會。

另外，斯派塞指特朗普就任後，將會簽署一連串的行政命令，推翻奧巴馬政府於過去8年，阻礙經濟增長及創造職位的政策。他同時確認，特朗普將會規定高級官員離開政府後，需要等待5年的「過冷河期」，才可成為說客，同時終身禁止高級官員為外國政府服務。