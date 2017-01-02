崇正新届董事会集老中青三代 刘瑞发:对华教热忱数十年如一日

（本报讯）丹斯里拿督斯里邦里玛刘瑞发局绅荣誉博士昨晚表示，2017年才开始，沙巴崇正中学董事会马上进入团队的运作，如此重视效率的工作态度令他衷心敬佩。

他说，沙巴崇正中学和亚庇客家公会，可以说是唇齿相依，关系密切。自1975年接手校务以来，在亚庇客家公会的高度重视及维护下，成立沙巴崇正中学董事会。

“在董事会的筚路蓝缕、兢兢业业下，沙巴崇正中学的校务和学业成绩蒸蒸日上。杰出优异的表现，有赖于历届不遗余力发展学校的董事会成员。如今，又有一批生力军即将加入沙巴崇正中学董事会的行列，他们具有高强的能力、对华教具有数十年如一日的热忱及使命感。”

受邀担任沙巴崇正中学董事会宣誓就职典礼监誓嘉宾的刘瑞发，出席亚庇客家公会及属下学校董事会联合就职礼上致词时，这么表示。

他提及，第42届的董事会，集合老中青三代，代表理念的传承、工作的接力、责任的延续，新思维的开展。他相信在委员会的运筹帷幄下，沙巴崇正中学的会务将如虎添翼，硬体、软体，行云流水，毫无阻碍、顺利完成。

最后，刘氏以八字箴言来和各位董事共勉：不遗余力、舍我其谁。预祝沙巴崇正中学董事会的奉献下，沙巴崇正中学能再创不朽的华教篇章。

杨菊明：新届理事任重道远 续推动文化教育与团结华社

（本报讯）亚庇客家公会主席兼沙巴崇正中学董事长拿督杨菊明昨晚表示，亚庇客家公会、沙巴崇正中学及崇正学院在本州，因获得社会大众的认可及支持，才可以继续长期为大家服务，希望新届理事可将该会及属下学校推向另一个高峰。

他说，亚庇客家公会自1940年创会，至今已经迈入77年，目前有六千四百多位会员,公会有非常健全的组织与管理体系。近年来公会理事会都趋向年轻化，中青年龄的理事佔三份之二，因此对该会而言理事会根本没有青黄不接问题。

他感谢上一届理事们的合作与支持，让客家殡仪馆有了新的承租者，客家陵园也找到新的合作伙伴，顺利解决之前合作伙伴所留下的诸多问题。该会人壽互助股有了非常稳定的经济来源去展开各项惠益会员与股员的活动。

“新届理事们任重道远，协助崇正两校的发展，筹措建校经费，筹备更多惠益会员及提昇会员福祉的活动与计划，并计划骨灰塔在未来的两年内成功兴建，同时也会积极负起推动华人文化教育和团结华社的重任。”

杨菊明出席亚庇客家公会及属下学校董事会联合就职礼上致词时，这么表示。出席嘉宾包括亚庇客家公会永久名誉主席拿督斯里邦里玛杨德利、拿督杨爱华、沙巴崇正中学永久名誉董事长丹斯里拿督斯里邦里玛刘瑞发局绅荣誉博士、合成产业发展有限公司总执行长陈卓尔、拿督黄小娟、拿督杨仕平等人。

他也表示，沙巴崇正中学已经创校迈入52年，感谢沙巴州热爱华教，关心与支持崇正发展的沙巴州政府及华裔社会贤达，当学校有困难或有重大的建设时，都会给予我们关爱、大力的支持及经费上的捐助。

杨氏说，新届董事们责任更为重大，行政大楼和运动场塑胶跑道都已经开工。塑胶跑道必须在今年四月初学校运动会前完工，行政大楼也将于2018年１月完成，二项工程包括各项设备，需要一千万马币的建筑与设备经费，期望社会大众能够继续给予支持。

他透露，崇正学院创院於2002年，该院在考英国剑桥Ａ水平方面是全国知名的学府，文商科文凭亦获得众多国内外大学接受学分的转移。面对目前马币汇率低及经济萧条的情况，学费亦是在全国学院当中属较低者，非常良好的学校学习环境，拥有教学经验丰富的讲师，欢迎家长把孩子送来该院就读。（030）

避免面临母语断层问题 杨德利鼓励客家人多讲客语

（本报讯）亚庇客家公会永久名誉主席拿督斯里邦里玛杨德利昨晚呼吁客家籍贯的人们应该要多讲客家话，因为客家话是客家人的灵魂，但可惜年轻一代不论在日常生活或工作上，已逐渐减少把客家话成为主语。

他说，日前他发觉竟有亚庇客家人开口使用的第一语言是华语或英语，原因在于讲客家话是一个不高尚的行为。但这是客家人自古以来的母语，若年轻一代不愿意学习或使用客家话，那么将会面临传承的问题。

“马来西亚是个多元种族能够和谐共处的国家，所以在地客家人都会把客家话掺杂了其他种族语言，这也衍生了客家话不纯正的问题，所以希望客家公会的理事们能够想出一个健全的对策，来拯救沙巴州的客家话。”

杨德利出席亚庇客家公会及属下学校董事会联合就职礼上致词时，发表上述言论。

他也恭贺亚庇客家公会第卅九届理事、人壽互助股第廿九届委员会委员、妇女组、青年团委员、沙巴崇正中学第廿七届董事会及崇正学院第八届董事会们，希望他们能够突破所有瓶颈，带领公会和学校迈向光明前程。（030）