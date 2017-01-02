本地餐馆新鲜海鲜 多是沿海渔夫提供

(本报山打根一日讯）本地和外地消费者，甚至是国外来的旅客都爱吃新鲜游泳的海鲜，只是因为近来频传打针，吃用有药物注射入海鲜会造成负面健康影响，使消费者有所顾虑，因此切实需要有智慧选吃海鲜。

据了解，吃用生猛海鲜是比较贵，以鱼类最多除了本地的消费之外，商人为赚更多钱还设法将生猛海鲜远运至洲外或国外，成本特别高，如果是数天或是更长的时间运至目的地没有提供海鲜足够的空间和海洋一样的生活环境，很可能在运送到目的地时海鲜已经不活了，造成血本无归，因此药物是很多商人采用的一法，尤其是那些没有适当设备作远运的很可能会采用药物使海鲜可以活得更久。

此外，这类药物也确实可以取得使用，提供的和使用的人心里清楚，他们吃海鲜时更爱选择冷藏或是从巴刹才买来的即便已经不动的但还是新鲜海鲜。

其实，吃游泳海鲜也并不是那么可怕，一般来说在本地餐馆的新鲜海鲜很多是直接从沿海渔夫捕捉后立刻送来，由餐厅业者饲养在鱼缸里一般是没有使用药物，毕竟渔夫运送新鲜海鲜到餐厅的距离短，时间少海鲜还可以持续活着，另外，使用药物也需要一笔费用和人工，因此在本地吃新鲜游动海鲜还是安全的，不过离乡在外，尤其是海鲜少的国度里，享用来自此间供应还是活的鱼 ，那可真要有智慧作选择了。（11）