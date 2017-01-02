林尤民领航下 普门观音庙济贫赈苦

(本报斗湖一日讯)斗湖普门观音庙今天上午在护法大德拿督林尤民局绅领航下，完成了2017年济贫赈苦运动。

参加包装和派送的义工菩萨计有：卢金裕，林弘建，吴美婷，吴玉奎，郑育菘，郑富祥，陈德娴，赵文辉，黄会喻，薛伟剑，薛钦文，赵文寿，曾香琪，郑亦凯，谢瑞明，谢瑞萍，卓天来，钟春和，钟煜培，莫泽新，张来泉，黄燕辉，许建伟，林明志，张育文，卢奕达，黄月娥，刘楚明，杨华文，贝忠勋，董诗成，杨细娥，冯宝珠，刘嘉杰，刘嘉怡，涂慧姿，涂家宏等。

今年每户可获得白米，糖，盐，米粉，醋，酱油，饼干，汽水，香皂，牙刷，牙膏，面粉，浴巾等。

以下为斗湖普门观音庙丁酉年济贫赈苦运动热心人仕乐捐征信表：1.庄贵华 RM50。2.庄再得 RM50。3.庄贵满RM50。4.陈婉玲RM50。5.邱水德?RM300。6.张育文 RM100。7.陈妍霓 RM50。8.陈勇历RM50。9.辛宏铭合家RM500。10.黄燕芳 RM50。11.佛弟子RM100。12.蔡巴添RM100。13.罗庆安甲必丹RM300。14.张美凤RM100。15.杨玉珍RM100。16.田益维RM50。17.田育源 RM50。18.田育慈 RM30。19.田育祯RM30。20.杨慧玲RM30。21.罗庆安(B)RM50。22.拿督余伦福 RM281。23.孙国祥合家RM100。24.谢禅英RM200。25.郑富祥(开心) RM100。26.张峻华合家 RM100。27.辜惠珠RM50。28.吴笙志RM50。29.李群业RM50。30.陈嘉兴RM50。31.刘新阖家RM200。32.林彩莲RM200。33.杨素桃RM50。34.李克民阖家RM50。35.拿督刘江凯RM200。36.陈富琴RM200。37.聂铭德RM100。38.聂嘉莹RM100。39.陈志祥RM50。40.卢奕宏合家RM100。41.陈志华合家RM100。42.杨润金合家RM100。43.冯财胜合家 RM100。44.刘潍漒合家RM50。45.梁燕瑜。46.张志均。47.蔡紫欣。48.李梓纶。49.李柔萱。50.蔡紫晴。51.朱建业。52.朱秋华。53.朱泯霏。54.蔡紫彤。55.蔡紫倩。56.梁耀忠以上合捐5㎏白米400包。57.彭锹贤 RM30。58.杨裔缨RM30。59.彭薪蔚 RM25。60.彭美煌RM25。61.彭美皓 。RM25。62.章立升RM25。63.张四君RM50。64.AI CHEN HWA RM50。65.康静惠捐面干2条，饼干5包。66.邱殷炜?RM50。67.邱汶忆 RM50。68.温敬华RM100。69.郑奕隆合家 RM50。70.刘凤媚捐10KG白米2包，白糖1KG3包，面干2条。

71.美华捐1KG24包。72.黄春祥合家 RM100。73.卓天来RM200。74.胡志辉 RM30。75.黄志华RM50。76.薛伟剑RM50。77.沈佛弟子RM200。78.朱明(上海) RM50。79.张运光合家捐10㎏白米2包，面干2条。80.洪运汉合家捐10㎏白米2包，面干2条。81.何文声合家捐10㎏白米2包，面干2条。82.HENRYS合家 ?RM300。83.吴笙志RM50。84.卢奕达合家RM100。85.洪秀枝RM500。86.林弘建捐5㎏白米10包。87.林雨达捐5㎏白米10包。88.刘年慧捐5㎏白米10包。89.林雨瑶捐5㎏白米10包。90.沈招铵捐米粉2条，面干2包，饼干5包，糖果1包。 91.赖经健合家RM100。92.拿督林尤民局绅RM2000。93.方美菊 RM1000。94.邓云聪 RM50。95.陈梓永RM200。96.佛弟子B RM80。97.黄振光RM30。98.黄绍昌 RM10。99.沈碧婵 RM10。100.颜振辉RM200。101.伍于彬合家RM60。102.Skg Chia.RM15。103.郑贝显合家捐5㎏米5包，1㎏糖3包。104.郑贝良合家捐5包面干，1㎏糖20包。105.李群业RM50。106.林界元RM100。107.林鹤尧RM100。108.林顺来RM200。109.陈颖进RM100。110.刘灵光合家捐10㎏白3包，面干2条，米粉2条。111.温添富合家RM100。112.Eastern Enterprise RM100。113. QQ Fashion RM50。114.林春莉合家RM30。115.周淑萍RM50。116.周淑卿RM50。117.蔡荣昌捐1㎏食油425包。118.林友善RM15。119.陈雪妮RM15。120.林伟豪RM10。121.林伟诚RM10。122.陈如清合家 RM100。123.李亚好RM100。124.赵瑞强 RM50。125.陈爱莲RM50。126.张莉君RM20。127.黄官志RM500。128.方瑞芬RM300。129.冯崇兴RM100。130.许翠芳RM100。131.冯心怡RM100。132.JUTAWAN ESTATE RM500。133.DECK LEN.RM300。134.彭清高RM50。135.冯士堂RM50。136.杨润明RM50。137.张先平合家RM100。138.林李南田合家捐10㎏白米20包。139.林继安合家捐10㎏白米30包。140.戴观兴合家捐10㎏白米10包。141.刘文彬合家捐1㎏白糖48包。142.佛弟子CRM100。143.佛弟子D RM100。144.周家慰RM50。145.纪桃妹RM50。146.冯金娣RM50。147.李泰龙捐30块香皂，30个沐浴露。148.郑贵中捐面干3条。149.张彩宝捐面干2条。150.郑心芳捐米粉2条。151.钟玉萍捐面干1条。152.郑琬青捐面干1条。153.陈灿雄捐10㎏白米6包。154.梁翠娥捐10㎏白米6包。(14)