母出走5年 9歲兒寫百封信呼喚︰回來過年吧

【山西2日訊】 山西省呂梁市嵐縣9歲男童史永成，約5年前其母親便離家出走。由於父親在太原打工賺錢養家，他目前只能與2個姊姊，和祖父母居住在約10平方米的陋屋內。雖然年僅4歲，母親便不知所蹤，惟小成仍對母親念念不忘，5年間寫了上百封書信，希望勸母親回來一家團結，卻因不知道要寄往哪裏，結果上百封書信便堆滿整個鞋盒。

據悉，小成的父親史潤林在2001年時，花了兩萬元人民幣從雲南把小明的母親李老槐娶回來。其後，李老槐先後誕下兩個女兒和小成。雖然日子平淡，但一家人仍樂也融融。約5年前，史潤林帶着李老槐到太原打工，未料沒過幾天，李老槐便不知所蹤，史潤林多番苦尋不果。

據小成的大姊史永麗稱，其母親剛出走時，弟弟每日都哭鬧着要找母親，一開始她告訴弟弟，「媽媽去打工了」，但弟弟逐漸長大，漸漸懂事便無法隠瞞。結果每當弟弟想念母親時，她只好跟弟弟說，只要弟弟給母親寫信，母親看到後就會回來。史永麗續稱，弟弟自此便經常躲着家人寫信，但她也沒想到弟弟寫着寫着，便寫了上百封，「寫好了信卻不知該寄往哪裏」，只能整齊擺放在鞋盒子內。

由於小成不善言談，平日學習完後，最多時間就是和家裏養的小狗待在一起。當被問到「還記得媽媽的樣子」時，小成使勁地搖頭，指母親出走時把照片都帶走了，故家中沒有一張母親的照片，即便如此，小成仍在信中寫下一句︰「媽媽過年能回來嗎」。