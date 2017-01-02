猎杀者残忍 象因牙死

（本报讯）装置卫星项圈的2头野生公象被发现陈尸在西加麦森林保护区，被偷猎者觊觎其象牙。

达瑙基朗研究中心（DGFC）董事班诺特向指出，2头大象的尸体是在佳瓦森林保护区的西加麦（Segama）河附近被发现。

他说，他们于去年12月27日，在森林保护区邻近的土地发现一只公象的尸体；第二只被发现的公象，则是于前年10月，从斗湖附近的种植园丘救回来的剑齿大象。

“该中心与野生动物拯救单位（WRU）帮它装置卫星项圈后，于3个月前把它迁移到该保护区。“

“我们在元旦前夕发现剑齿大象的遗体，并在其头骨旁找到卫星项圈，我们以为它在森林保护区会很安全，可是很明显的，我们错了。”

班诺特指出，在一个月内，剑齿公象与另一只公象就因被偷猎者觊觎它们的象牙，而遭到猎杀。

他说，尽管两宗猎杀事件发生的时间不同，但两具尸体的距离仅有1500公尺。

他说，根据卫星装置的记录，剑齿大象是在去年11月21日遭到猎杀。

“我们准备好向调查小组与警察提供一切所需资料，我相信这是专业猎人及商人的作为。“

“在中国禁止象牙买卖的同一天，我们有两只大象因为象牙而死亡，我们的大象已经受到栖息地减少，以及苏高至京那巴登岸公路或桥的建设所威胁。”

他强调，若再加上捕猎象牙，大象将在不到几年内绝种。（080）