紫瑜阁子女奖励金 即起申请212截止

（拿笃讯）拿笃德教会紫瑜阁文教组为鼓励会员子女勤奋学习努力向上，考取优良成绩成为优秀人才为社会国家作出贡献，特设立2016年度会员子女奖励金细则供会员为子女提出申请，截止日期为2017年2月12日。

根据规定，这项申请者必须是紫瑜阁永久会员，新会员必须入会三个月或以上，普通会员必须缴清2016年年捐。凡申请者必须填好表格一份，连同成绩单影印本及2张护照型相片交回给该会文教组审核，证件不齐全不予受理。

据悉，上述每位合格申请者只限获颁一项奖励，凡符合该奖励金细则者，均可获得奖励金及奖状，以资鼓励。所有申请文教组审核，获批准会员子女名单将在各大报章上公布。

至于颁奖日期定2017年2月26日召开的常年会员大会上进行，届时获奖之同学必须亲自出席领奖，如在外埠求学或就业者可由父母代领。

上述有意申请者，可至以下地点索取表格和细则：（一）紫瑜阁座办，电话089-887006，（二）文教组副主任黄德雄，010-931-8083。截止日期为2017年2月12日，逾期恕不受理。

以下为拿笃德教会紫瑜阁文教组2016年度会员子女奖励金申请准则：

1)每位合格申请者只限获颁一项奖励。

2)学校考试成绩：

a)幼稚园：学年成绩90分或以上者

b) 小学一至三年级：学年成绩以华，国，英（理解）数，科，道德计算。 1)全A 2)3A或以上，其余及格。

c) 小学四至五年级： 1)全A 2)7A以上并全科及格（两学期），计算包括国、华、英、数、科、历史。 3)4A以上并全科及格（两学期），计算包括国、华、英、 数、 科、历史。

d)初中组（预备班、初一至初三）：学年平均70分或以上, 国语必须及格。

e)高中组( 高一至高三 ): 学年平均65分或以上，国语必须及格。

f)大学先修班：学年成绩全科及格。

g)大学：学年成绩全科及格。

3)会考成绩：

a)小学UPSR ： 1)考获2A 或以上,并全科及格。 2)考获6A 或以上,并全科及格。 3)考获全A者。

b)PT3或统考： 1)考获 2A或以上，国语必须及格。 2)考获6A或以上，国语必须及格。 3)获8A者。

c)SPM 或统考: 1)考获3A或以上，国语必须及格。 2)考获6A或以上，国语必须及格。 3)考获10A或以上，国语必须及格。

d)大学先修班STPM : 1)2A 或以上。 2)4A 或以上。

e)大学先修班 A- Level： 1)3B。 2)1A2C 或以上者。

f)大专院校：Diploma 文凭

g)大学: 1) Degree/ Ijazah 学士 2) Master 硕士 3) Ph. D. 博士（31）。