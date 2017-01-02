自民党根6区辅助金颁发典礼 陈树平勉学子用功求学

（本报山打根一日讯）自由民主党署理主席拿督陈树平上议员指出，自由民主党教育辅助金，在1996年由丹斯里章家杰担任党主席时成立，当年共筹得一百万令吉，而在这二十年期间，党一直都在推行教育辅助金活动，让许多清寒，家境不太好的学子受益，20年来总共有超过一万多名的学生受惠，而颁发去年教育辅助金金额也已超过百万令吉。

也是有关辅助金颁发典礼主礼嘉宾的拿督陈树平上议员，是今日早上10时30分，主持根6区教育辅助金颁发典礼致词时如是表示。

他说，去年10月党发起第二次筹募教育基金活动晚宴，得到许多州内的善长仁翁及贤达给予大力支持，也成功筹获110万令吉，这些基金可以在未来继续协助州内许许多多的莘莘学子，也说明了自民党在推动社会公益福利工作，一直是努力不懈，尤其是教育大业。

他也说，沙巴州政府秉持著过往资助州内学校及多元宗教团体，去年总共拨出3千1百多万令吉给州内567学校及非回教团体。而州政府拨给山打根区的总额有达4百62万5千令吉，这包括独中，37所小学，幼儿园和教会学校，以及16所庙宇，1间兴都庙和1间锡克庙，这也证明国阵政府尊重各族的文化，教育及宗教发展，缔造一个和谐的社会。

拿督陈树平上议员告诉受惠的学子，一日之计在于晨，一年之计在于春，勉励大家在新的一年有所规划，加上努力及坚持必定能达到目标。

他也希望同学所努力向上，用功求学，做一个品学兼优的好公民。

128名党员子女 获颁发辅助金

（本报山打根一日讯）自由民主党山打根区2017年教育辅助金，今日早上10时30分，假市区中华商会礼堂举行颁发典礼，并邀该党署理主席拿督陈树平上议员担任主礼嘉宾。

来自该党根6区部的128名党员子女，获颁发辅助金，以便配合即将于两日后的新学年开学用途，减轻党员的经济负担。

受惠的128名党员子女，均在党员的陪同下出席领取辅助金，并对党的照顾表示感激。

今日出席教育辅助金颁发典礼的包括党中央副主席的林启明与拿督林明河，还有6区部的主席或代表。

有关的颁发教育辅助金仪式简单隆重，所有出席的党员及受惠子女，均获茶点招待。

颁发教育辅助金予各区党员子女，是自由民主党每年均举办的活动，对于即将新学年开学的党员子女来说，可谓意义深长。{15F}