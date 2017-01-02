跨年夜公路飙车8骑士及摩托被扣 9人醉驾警局过夜

（本报讯）冥顽不灵的公路流氓，在跨年进行飙车活动遭警方扣留，8名骑士及9名醉猫在警局亥迎接猫年。

亚庇交警是周六（31日）午夜联合各警察部门展开的取缔行动，充公了8架涉及公路飙车活动的摩托和逮捕骑士。

■在6条公路设障查车

亚庇警区主任占德拉指出，警方在一项跨年公路检举行动中，由周六晚上10时分至次日（1日）凌晨2时在6条公路设路障展开“公路流氓”及“酒醉驾驶”的取缔行动。

他说，警方是分别在滨海公路，斗亚兰绕道，甘拜园路，苏拉曼路、亿达公路及末沙烈公路，展开这项交通取缔行动。

他指出，警方这次出动了3名警官及35名警员在上述路段设立路障检查来往车辆，过程中共详细检查了72辆交通工具，而接受检查的人士为80人。

占德拉说，在行动中，交警共充公了8辆涉及公路飙车活动的摩托，并开出总共74张罚单予违反各项交通条规的道路使用者。

■32名司机受酒精测试

他指出，被充公的摩托和扣留的车主，主要是因为涉及非法改装排气管、没有路税及无牌驾驶等等。

此外，他表示，行动中也有32名司机接受了酒精测试，最终有9名司机无法过关，而被捉回警局过夜。

占德拉说，该9名“醉猫”将在1987年陆路交通法令第45A（1）条文下被控。

■醉驾重犯可坐牢2年

他指出，醉酒驾驶初犯者可被判处不超过12个月监禁，罚款最低1000令吉，最高6000令吉；而重犯者则可判坐牢不超过2年，罚款最低2000令吉，最高1万令吉。

他也透露，警方也在行动中使用流动连线数据，道路使用者因此无论是有拖欠警察或者陆路交通局的罚单，一查即知。

■2人欠罚单扣留查办

他说，共有2人因拖欠传票罚单而在1987年陆路交通法令第53条文下遭扣留查办。

占德拉表示，尽管市内的鲁莽驾驶行为情况受到控制，警方依然会持续不断监视，避免情况恶化。

他补充，非法飙车活动通常于每星期六午夜至凌晨时分进行，他们的行动已经使到其他公路使用者的安全受到威胁，同时也造成附近居民的生活和安宁受到騒扰。（080）