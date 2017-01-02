陈德铭重申反台独 冀两岸关系尽快走出迷雾

【北京1日讯】 中国海协会会长陈德铭于今年第一期《两岸关系》杂志发表新年贺词，代表海协会向台湾同胞致以节日的问候和新春的祝福。陈德铭指过去一年台海局势发生复杂变化、两岸关系和平发展面临严峻挑战的一年，海协会将继续秉承创会宗旨、坚定维护「九二共识」政治基础。

陈德铭发表题为《沧海横流显砥柱 万山磅礡看主峰》的新年贺词，他指台湾新执政当局不承认「九二共识」，单方面破坏两岸关系和平发展，致两岸联系沟通和协商机制停摆，持续8年的两岸关系和平发展势头严重受阻。大陆坚定维护「一个中国」原则、坚定反对「台独」分裂活动，且继续推动两岸经贸合作，努力引领两岸关系朝和平稳定方向发展。

陈德铭强调新一年，中共将召开第十九次全国代表大会，将进一步推进「五位一体」总体布局和「四个全面」战略布局，深化决胜全面建成小康社会的各项任务。

陈又指，尽管国际局势风云激荡，两岸关系阴云未散，但前进道路上的困难无法阻挡中华民族共圆「中国梦」的坚实脚步，需有坚定意志、充分决心和足够的能力遏制「台独」分裂活动，确保「国家主权与领土完整」。

陈深盼两岸同胞不断深化两岸命运共同体的认同，厚植两岸关系和平发展基础，使两岸关系的航船早日穿越历史的迷雾，迈向民族复兴的未来。