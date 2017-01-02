韩“亲信干政”涉事人 崔顺实之女在丹麦被捕

（中新社首尔2日电）韩国警察厅2日消息称，“亲信干政”涉事人物崔顺实女儿郑尤拉（音译）在丹麦被当地警方拘捕。

据韩联社报道，丹麦执法部门向韩国警方通报称，丹麦警方于当地时间1日晚10时许以非法居留为由，在丹麦北部奥尔堡市一处住宅内拘捕了包含郑尤拉在内的4人。

韩国警方已于2日上午7时许将相关内容通报给负责调查“亲信干政”事件的韩国检方特别检察组。特检组表示，正联系有关机构，寻求尽快引渡郑尤拉。韩国外交部有关人士也表示，目前正通过韩国驻丹麦使馆了解相关情况，将请求相关部门协助引渡事宜。

现年20岁的郑尤拉涉嫌借助其母崔顺实与韩国总统朴槿惠的个人关系，走后门以“马术特长生”身份进入韩国名校梨花女子大学，并在出勤及成绩管理方面受到校方特殊照顾。事件曝光后，郑尤拉于去年10月31日通过梨花女大网络学籍管理系统提交了退学申请。

由于郑尤拉一直在国外并拒绝回国接受调查，特检组上月底曾请求国际刑警组织发出红色通缉令，韩国外交部也于日前宣布郑尤拉的护照无效。

韩国警方表示，国际刑警组织目前尚未对郑尤拉发出红色通缉令，丹麦警方按规定最长可对其拘押72小时。此前，郑尤拉在国内所聘律师曾对媒体表示，正建议郑尤拉尽量主动回国接受调查。（完）