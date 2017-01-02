马来西亚沙巴州道教联合总会

(沙巴道联)2017年元旦献词 2016积极完成86项成果 谢州政府宗教圆融德政

2016年，是沙巴州道教联合总会，持续发展的一年，促使道教文化，能积极完成86项成果，包括在京那律镇南寺，承办「2016第七届道教节花车巡游庆典」。感谢拿督斯里慕沙阿曼领导之沙巴州政府，宗教圆融的德政下，促使全州庙宇皆享宗教和谐与自由发展，提供维修及兴建的经费援助。尤其是主管华人事务的首长署特别事务部长拿督张志刚局绅的亲力视察，予以肯定。

很遗憾联邦政府，不体恤宗教团体的辛苦经营，静悄悄的通过〝1967年所得税法第6章第13(1)(b)条文。在获得修正后，虽然所有宗教团体所获之捐款与奉献金将自动免税，但是把营业收入及租金收入，列入需要缴税〞。也就是：恶法施行，宗教团体庙宇及教会之产业收入，都要缴税，庙宇名下之店屋土地出租，首当其冲，养活自己的庙宇，更加困难。

但是，今年的道教推动新计画，在这元旦的时刻，更必须向各位关心庙宇、热爱道教的善信们，做出新一年的道联报告，以示负责：

第一、道教以著书为传播：善信教育，是庙宇的功能。

以正信的经书，传播俗信道教，一直是沙巴道联正在进行之重要工作。出版「道教的迷思与正信」一书，就是

〝善信教育〞的正能量。道教之神明历史，从论忠教孝、修道历程、成仙显圣，在在皆有历史考证。庙宇经营者，拥有教学之〝道教教科书〞，用来教育善信。今年道教节，会更加强庙宇菁英这方面的传授。

第二、三仪以合作为主要：三仪合一，是神人的互动。

沙巴道联的〝乩仪、礼仪、科仪之三仪合一〞，是沙巴道教庙宇〝在传统中创新〞。每一项仪式，与神明息息相关，也就是〝神明的需求〞。借由三仪，让百姓的赤诚，可以上达天听；更让神明乩童，赐福百姓，这个是神人的互动。

第三、神诞以宣传为导向：报章宣传，是庆典的首选。

沙巴庙宇的宣传工作，首要是报纸，其次是Facebook、传单、电台…等等。宣传庙宇神诞庆典活动，可以帮助该庙神明，扩大服务群眾，增进庙宇良好名声，这是好事。此外，理事会成员，必须是宣传的要角，更是展现负责任的态度。

第四、国际以道教为主题：发扬道教，是世界的合作。

去年国际道团的合作，除了有道教节世界庆典在西安函谷关，紧接著有山西运城关圣帝君祖庙之行、柔州与新加坡道教交流之旅、新加坡万山福德祠150周年庆典、2016澳门道教文化节。而今年3月初，将于崂山太清宫，举办〝2017道教节世界庆典〞。合作只有一项重点，就以〝发扬道教〞为主题。

我们相信，道教节终究会成为「公共假期」。「2017第八届沙巴道教节庆典」，将于2017年3月17-19日，由本会主办。在3月18日的晚宴之中，沙巴道联把道教三宝：道宝、经宝、师宝，深融于乩仪、科仪、礼仪三仪合一之中，展现出来，光辉灿烂我中华道教四千七百一十四年之道教历史。

本会所有的努力，需要大家的肯定，希望沙巴的道教徒，继续支持本会的工作。新的一年，必有崭新的气象。三清道祖、玉皇上帝及诸仙圣真在上，敬祝各位，元亨利贞，泰丰大有，道通天地，德化万物，2017年元旦快乐！