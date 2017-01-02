2017以舞会友暨歌唱模仿大赛 邓福兴技高一筹夺冠

(本报斗湖一日讯) 绿化斗湖委员会(GTAC)主办斗湖音乐协会(TMA)协办的迎接2017以舞会友暨歌唱模仿大赛昨晚于斗湖新安会堂成功举办。

当晚宴开五十六席近六百人出席参与其盛，出席者包括斗湖华人社团联合会会长拿督杨志辉，拿督余伦福局绅等人。

许思强感谢大家支持

绿化斗湖委员会主席许思强致词时表示，在斗湖音乐协会歌友协助下，绿化斗湖委员会进行第二次凤凰树支持者聚会，也谢谢摄影协会在开始时举办摄影比赛以让其迈向另一层次，也感谢数位来自中国的人士也在此种了几棵。

在此，他也希望中华商会及华人社团联合会在中国的一带一路下能做出一些贡献。

曾瑞莲感谢许思强承担开销

筹委会主任曾瑞莲致词时表示，感谢绿化斗湖委员会主席许思强及斗湖音乐协会主席叶殷豪及理事们给予她的信任，担任由斗湖绿化斗湖委员会主办，斗湖音乐协会协办的歌唱模仿大赛筹委会主任职位，尤其是在筹备间给予的指导及合作，同时也感谢筹委会成员在筹备期间做出的努力。

特别感谢绿化斗湖委员会主席许思强承担了当晚一切开销，感谢十七位参赛歌手对此歌唱比赛的支持，也感谢三位劳苦功高的评审，也感谢媒体无间断的报导。

她是第一次担任模仿歌唱比赛的筹委会主任，如有任何不完善之处，还请多多包涵及见谅。她觉得模仿歌唱比赛意义非常好，参赛者以崭新的姿态给自已一个机会，站在舞台模仿自已的偶像的演出是非常享受的，输赢固然重要，但是比赛的过程，肯定留下美好的记忆。

较早时，黄玉麟也简述该会在近年在斗湖植凤凰木的概况及进展。

兹将绿化斗湖委员会主办，斗湖音乐协会协办的男女混合歌唱模仿大赛优胜成绩列下:冠军:邓福兴。亚军:朱文萍。季军:简凤梅。特优:李志辉，Daniel Chong。(14)