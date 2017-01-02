3车连环撞 友族妇人受伤

（本报山打根一日讯）“丰田”HILUX 飞象过河，迎面撞中一辆恰好驶至的“连古沙”后，复撞向路边变压站，国产“威拉”私家车煞车不及，猛撞“连古沙”车后，造成友族妇人受伤，被送入医院施救。

该宗连环车祸，是昨日下午近6时30分，发生于北路2哩半，涉及的3架汽车，其中2架由北路往下，另1架则往上。

事发时，由华裔驾驶的“连古沙”往下，友族男子驾驶的国产“威拉”私家车尾随，抵现场时，该架往上的“丰田”HILUX，由一名友族男子驾驶，不知何故突然冲越路中交通岛，迎面撞中恰好驶至的“丰田”连古沙，然后再撞向路边的变压站英泥墙。

说时迟那时快，在“连古沙”后的国产“威拉”私家车，煞车不及猛撞“连古沙”车后，导致车头撞毁的同时，车内一友族妇人的眼角破裂浴血，被送往医院施救。

肇祸的“丰田”HILUX司机，虽然一撞再撞，不过并没有受伤，而遭撞“连古沙”车头严重撞毁，泵巴亦脱落，此外沙电的变压站英泥墙也被撞倒。

昨傍晚事发时，恰好下著雨 ，肇祸的“丰田”HILUX 是否因路滑而失控“飞象过河”，则有待警方交通部调查证实。

由于肇发意外三架汽车，分别停在路上或路边，导致现场往下路段交通受阻，汽车大排长龙至三哩半。

警方交通组值班人员接获投报后，赶到现场调查备案，现场交通在撞毁汽车被拖离后始恢复正常。{15F}