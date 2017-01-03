两公象惨遭猎杀取牙 恐灭绝促追捕盗猎者

【本报拿笃记者讯】两只公野象在近西加麦河加旺森林保留区被盗猎者猎杀，Danau Girang Field Centre与野生动物拯救单位感到极度伤心，首只惨遭猎杀的公象是在去年12月27日在加旺森林保留区与一个园丘边沿被发现，笫2只公象是一只雄壮长有长牙名字为Sabre它是在3个月前在近斗湖一个园丘被拯救转移到加旺森林保留区放养，事发后两只公象长牙已经被取走。

Danau Girang Field Centre总监Benoit Goosens称，新年前他们还看见卫星追踪系统还套在象Sabre的颈项，于去年十月初它在近斗湖一个园丘被拯救后被套上卫星追踪器然后在近丹侬谷放养，原以为这样对它较安全，但我们错误了估计，过了约一个月的时间，Sabre和另一只大公象遭盗猎取走长牙，两只公象死亡地点相距约1,500公尺，意味它们不是在同一时间被猎杀。

沙巴野生动物局拯救单位兽医柏奇耶拉那加林甘医生说，事件发生让人无比伤心，他表示看似在沙巴野象已经没有安全的地方，若要拯救沙巴野生动物，相关当局负责执法遏止盗猎及其他非法活动须要更努力更精明工作，他透露当局依照最近展开的犀牛繁殖计划，已在沙巴和外国开始了一项繁殖野象计划，虽然说晚了些，但还是要实行。

Benoit Goosens总监说根据卫星资料，Sabre是在去年11月21日遭到猎杀，当局已经提供所有资料予警方供调查，他相信这件盗猎案件是专业的猎人与交易者所干下，日前在被禁止的中国象牙交易中发现了被杀害两只象的象牙，他说，我们的象群已经受到栖息地消失的冲击，比如在苏高京那巴登岸发展，造桥建路，若加上盗猎象牙，不须多少年这物种将灭绝，希望公众能醒觉，勿让这些宝贵资源诮失，保留予下一代人。（26）