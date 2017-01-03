乐扬文娱社尾牙宴 戴昌福盼新一年带来好运

【本报拿笃记者二日讯】拿笃乐扬文娱社为迎接公历新年，于上周六晚上在会所举办「联欢尾牙宴」，获得永久名誉顾问及名誉顾问们，以及歌唱老师们及会员家眷踊跃出席参加。

与此同时，当晚也为「去年度第五期歌唱训练班」，为戴福清、王桂兰、陈锦贤、吴玉燕、罗凤贞及罗德明安排结业典礼，并让他们在舞台上呈献了本身最拿手的歌典，然后由社长戴昌福颁发结业证书给他们，以示鼓励，希望他们今后多加练歌，以继续提升本身的歌唱水平。

此外，歌友们也陆续地点唱歌曲，并借此互相砌磋歌艺。同时，也一同分享自由餐，并联谊交流，场面温馨热闹。

早前，戴社长在致欢迎词时，提醒那些还没报名参加下周六（14日）傍晚7时，在启文礼堂举行「顾问团歌赛」的顾问们，请尽快交上报名表格，以便方他们准备獎品的数量。

他也勉励歌友们，尤其是年长的歌友不要放弃对歌唱，这项有益身心的文娱活动之热忱，相反的，要秉持著「年龄不是问题」的心态，好好地把歌唱好，使生活更精彩和有活力。

对于2016年于当晚即将要结束，他祝福大家身体健康，过来是生活幸福快乐，并且丰衣足食。他说，不管2016年带给了我们甚麽，都即将要过去，接著是希望新的一年里，能给大家带来好运。（26）