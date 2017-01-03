休闲俱乐部跨年晚会 各组体育赛成绩揭晓

(本报斗湖二日讯)斗湖休闲俱乐部逾两百位会员及家眷日前(31日)欢聚一堂，共享盛宴辞旧迎新，一同跨年倒数迎接2017年的到来。

斗湖休闲俱乐部每年12月31日，也就是元旦前夕举办跨年迎新年晚会。而该俱乐部在刚刚度过的2016年也不例外，筵开20余席让会员及家眷好友们可以欢乐团聚、共享天伦，大家能够在充满幸福和欢乐时刻，一起欢欣跨年倒数迎新年。

该俱乐部副主席陈福发博士在晚会中给予简单的致词中，感谢筹委会能够在当晚安排丰盛的晚宴以及丰富的余兴节目，打造这个机会让会员们可以互动交流，增进彼等的友好情谊。同时他也祝福每位在场的会员，期望大家在新的一年里事事顺利、健康快乐。

如往年一样，该俱乐部在跨年晚会中举办会员常年年度体育比赛，其中包括「主席杯桌球赛」、「副主席杯(元老组)桌球赛」以及「单人飞镖赛」颁獎典礼，并邀请拿督卢周光、斗湖休闲俱乐部副主席陈福发博士以及体育主任叶永忠，为上述三项体育比赛主持颁獎。

以下是斗湖休闲俱乐部2016年会员常年体育比赛成绩；「主席杯桌球赛」冠军：叶永忠，亚军：宋国田，季军：梁子康、关敏聪，八强：林熙富，许敦翔，洪汉佑，卓德良。落选赛冠军：张志贵，亚军：Masri Pattola，季军：李春良、Alexius Pius。一杆最高得分：洪汉佑。

「副主席杯(元老组)桌球赛」冠军：洪汉佑，亚军：张志贵，季军：林熙富、Masri Pattola，八强：Justin Lohuji、潘启文、张希江、李玉麒。落选赛冠军：洪连辉，亚军：高贵祥，季军：谢至峯。

「单人飞镖赛」冠军：Mohd Shamrin Abdullah，亚军：Bakrim Bay Samsuddin，季军：Rohana Mohd Jali、Rasman Bali，八强：Francis Bernand、Masri Pattola、潘启文、Reynold Romacho。落选赛冠军：Carthage Joe Quadra，亚军：刘子忠，季军：梁子康、Alexius Pius。红心(50分)完成：Masri Pattola、Mohd Shamrin Abdullah、Kamal Deli、Reynold Romacho、Bakrim Bay Samsudin。180分：Masri Pattola、Mohd Shamrin Abdullah、Kamal Deli、梁子康。最高分完成：Bakrim Bay Samsudin(142分)。14镖或更少镖数完成：Kamal Deli(13镖)。(14)