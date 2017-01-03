自民党湖三区部联颁辅助金 81莘莘学子受惠

(本报斗湖二日讯)自由民主党斗湖三个区部(斯里丹绒／阿拔士／巴隆)昨日(1日)早上10时，在安宝园椰林茶室联合颁发2016年党员子女教育辅助金，共有81名莘莘学子受惠。

自民党中央妇女组主任拿汀沈月云代表党中央副主席拿督莫泽宏主持上述活动时表示，教育是国家兴盛的根基，也是国力的泉源。该党自创立以来，都非常著重于教育的发展事业，每年都会派发教育辅助金给党员子女，以此鼓励学子们能够努力向学，同时也减轻党员在孩子教育方面的经济负担。

除了教育方面，自民党也非常关注人民健康素质，因为国民的健康是国家重要的资产，也是提升国家竞争力之关键因素，为了能够营造全民健康环境，增强国民预防保健之意识，自民党过去以来已经实施保健服务，并免费为公眾提供血糖和血压检测，借此唤醒公眾积极维护自身健康的意识，期能达到人人都能为自身健康负责的效益。

无论如何，拿汀沈月云勉励在场所有学子，要懂得充分利用所得教育辅助金，并用以购买返校所需文具和用品，以减轻父母的负担。另外，她也提醒家长们在关注孩子学业的同时，也要关心孩子的身心健康发展，并为孩子打造良好的家庭和学习环境。

据了解，自民党中央最高理事甲必丹邓贵生、最高理事甲必丹黄明光、甲必丹彭育芬、甲必丹李明以及中央妇女组成员、斯里丹绒区部秘书钟志贤等党要，都有出席当天的党员子女教育辅助金颁獎典礼。(14)