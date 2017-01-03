邱煜评促正视团结 湖圣约翰救伤队 执委会产生

（斗湖讯）马来西亚圣约翰救伤队(斗湖分会)于今日正式产生新一届执行委员会，出席见证的是马来西亚圣约翰救伤队(斗湖分会)区部会长刘宝劲与区部署理会长邱煜评于致词时恭贺各位当选执行委员，更强调社团组织必须重视“团结”的重要性，唯有这样才能创造举足轻重的影响力。

刘宝劲吁团结一致

区部会长刘宝劲于致词表示，圣约翰救伤队是一个服务社会的自愿团体，每一位队员都把自己的休息时间投入在服务社会。他也赞扬各队员的付出与敦促队员需全力支持和配合新一界的执行委员会。

然而，他呼吁以尊尼李为首的马来西亚圣约翰救伤队(斗湖分会) 新一届执行委员会，需执委们及会员团结一致，让马来西亚圣约翰救伤队(斗湖分会)扮演好该分会的真正的使命与角色，勿与别人竞争有逾百上千的会员，分会不要只是求规模大，更重要的是它的影响力及工作精神。

尊尼李：爱团敬职履行职责

新一届马来西亚圣约翰救伤队(斗湖分会)区部指挥官兼执行委员会主席，尊尼李致词表示，他对于各会长，区部参谋官与分队代表对他的支持表示诚恳的谢意。区部指挥官一职对他来说是一种新挑战更是一种责任，他说会以“爱团敬职，履行职责”的理念担任此职位，做好本团的工作和完成圣约翰救伤队赐予的工作重任。

新一届马来西亚圣约翰救伤队(斗湖分会) 执行委员会阵容：

会长团：

区部会长：刘宝劲。区部署理会长：邱煜评。区部副会长：钟易彬。区部副会长：刘宝新。区部副会长：刘月德。

执行委员：

区部指挥官：尊尼李。区部署理指挥官：陈信琪。区部副指挥官：陈杰雄。区部荣誉秘书：钟启义。区部荣誉财政：江景雁。区部行动参谋官：沈德顺。区部少年参谋官：郑健松。