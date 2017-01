Harrington Suites豪华公寓里程碑 – 封顶仪式

2016 年 9 月 5 日 Interland Properties Sdn. Bhd. 董事、 顾问公司、 承建商、 员工与地盘工人,见证了他们的首项公寓发展项目Harrington Suites封顶仪式,由起重机拉起最后一批混凝土将其倒入屋顶上最后一个横梁,这“封顶”标志着公寓结构已圆满完成,并且如期迈向 2017取得其入住证书。

Harrington Suites,被赋予了著名的亚太地产大奖 – 马来西亚区最佳公寓奖,拥有独立电梯直达各 116 单位门厅,低密度 30 层高端豪华公寓;Harrington Suites仍然提供非常合理的价格,从平均每平方尺 800 令吉起价。

绿化用料,如期竣工

自三年前工程开始以来,发展商已加入多项“绿化建筑”项目例如雨水回收系统,创新回收再生系统,垂直绿墙,高度绝缘三层双釉面叠层的 低辐射(LOW-E) 玻璃与隔热层铝制框架, 低挥发性有机化合物(VOC) 及油漆、 节能高效 LED 灯饰配件及变频式(Inverter)冷气机,成为了在沙巴州第一座荣获绿色建筑指数金奖的住宅发展。除此以外为建筑高质量的公寓,发展商特地招募 7 位专业人员组成监督团队,全程负责质量监督和Harrington Suites各项建筑进度按照原定施工期限内完成。

发展商 矜持不苟的管理模式

首席执行官 Ir Peter Chu表示:“良好的建筑管理会直接或间接增加物业价值。为此,我们将致力组织一队经验丰富,值得信赖,有实力的主管管理团队,实施更高层次的标准操作程序 (SOP),确保对个别业主的关注,及时和妥当地处理有关公寓各项日常事务与问题。”

图:首席执行长Ir. Peter Chu

社会公益与周边美化

作为其企业社会公益的一部分,Interland Properties Sdn Bhd 义务进行位于Sri Gaya 花园Lorong Seladang F的升级和扩大,修建路旁停车位、 混凝土行人道和新建沿着整条道路凉棚车站以方便Sri Gaya学校学生和家长接送。Interland Properties Sdn. Bhd.首席执行长Ir. Peter Chu 表示,这项公益工程提升了道路周边基础设施,舒缓交通,尤其是学校上下课高峰时段改善整体的交通流向。升级工程预计将于今年 1 月中旬完成。

亮眼的销售业绩

Harrington Suites自开售以来获得买家的青睐,陆续售出多个单位,至今已取得 80%的销售额。尽管面对当前的疲软物业市场,公司对未来的市场前景仍充满信心并有了几个新的发展项目。

Interland Properties Sdn. Bhd.首席执行长Ir. Peter Chu怀着志愿与使命感誓言继续为高尚生活提升更高层次新设置。Ir. Peter Chu也表示 “公司将继续追求卓越的质量和效率向公司理念 ‘一气呵成’(DO THINGS RIGHT THE FIRST TIME)迈进。”