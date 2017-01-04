人民希望党湖区主席 移交援助品火患灾黎

(本报斗湖3日讯)沙巴人民希望党(parti harapan Rakyat Sabah)署理主席兼斗湖区主席哈芝亚里查曼今午移交援助品予亚拔士路二哩火患灾黎。

哈芝亚里查曼是在今午四时许将三大袋衣物及十箱矿泉水移交予亚拔士路二哩村长哈必依巴拉欣哈必亚都拉曼代收以便转交灾黎，见证者包括该区乡区发展委员会主席哈必伊斯迈哈必亚都拉曼, 土酋沙里华沙里赛及村民等。

据悉，斗湖亚拔士路二哩哈必亚都拉曼支路之伊布惹哈雅迪巷是在昨午三时许发生火患，大火将该区九间房屋烧毁，所幸并无任何伤已报告。火患疑是一名女性因参加婚宴返家在开火煮东西后便在房内睡著，其后村民发现屋有浓烟而踢开其家门叫醒她逃出屋外，无奈大火已迅速蔓延至其他房屋。

斗湖消拯局派出五架消防车，三架多用途车辆，三十一名消防员到现埸救拯，包括来自古纳及仙本那的志愿消防员到现埸救拯，其他协助机构者有来自警方十八人，民防部队成员六人。

彼等在昨午三时十六分抵现埸，四时控制火势，七时三十五分结束行动。截至今午五时的登记记录，此宗火患涉及二十三个家庭，十八个家庭为我国公民，其包括四十二名男性成人，四十名女性成人，十一名男童及十名女童。另五个非大马公民者有十一名男性成人及六名女性成人，男童及女童各两名。总共灾黎共一百二十四人，目前暂居于哈必亚都拉民眾会堂。(14)