勿征用民宅土地 促重研拿笃绕道计划路线

（本报拿笃记者3日讯）受泛婆罗洲大道拿笃绕道计划影响，土地遭征用的甘邦实巴加牙乌鲁其中12户民宅居民，今日呼吁大道计划重新考虑“绕路而行”，避免征用民宅土地。

坐落拿笃斗湖路第9.5公里处大路沿途的甘榜实巴加牙乌鲁（Kg Sepagaya Ulu），其中12户居民强调当地居民全力支持政府此项大型发展公路计划，不过居民促请政府能重新衡量更改拿笃绕道的初步路线，避免征用民宅土地。

其中一名受征地影响的居民发言人再那阿比汀（67岁）今日表示，惠及人民的大道公路发展计划应该继续进行，但大前提则是勿牺牲居民的权益。

他说，受影响12户的民宅在当地落户已有20年历史，在去年11月1日接获告知家园局部土地将被征用作为建路发展。

他说，受影响的12户居民恳请政府当局重新研究调整拿笃绕道的初步路线，改换征用没有涉及民宅建筑的土地空间。

他说，受影响居民也在去年12月1日致函予州公共工程局，请求拿笃绕道计划“绕路而行”，避免征用到民宅。有关信件也致副本予该区国、州议员及拿笃县署等各造。

其中5户受影响的居民代表今日向记者申诉心声。他们一再强调该甘榜居民并非阻止公路发展计划，而是希望当局能重新衡量路线，以免冲击影响居民一向的安居乐业。

配合沙巴泛婆罗洲大道计划，政府耗资1亿6500万令吉，兴建一条全长7公里的拿笃绕道，工程预料将于2018年竣工。绕道是从诗南路7英里衔接至西加麦路3英里，一旦完成，届时来往东海岸斗湖、仙本那、古纳、山打根等城镇的车辆，可缩短10公里的车程，无需再途径拿笃市范围的道路，以避开市区的交通压力。

拿笃绕道拥有双程来回4条车道，包括兴建一座横跨实巴加牙河约32公尺、具抗震设计的桥梁车道，以及2座高架天桥路口（31）。