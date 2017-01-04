女主角 风水师威胁公开影片 我被逼亲密

（大山脚3日讯）我被逼与风水师做亲密的动作！

“性爱改运赔身心”事件女主角林慧君（37岁，保险代理）说，她在误信63岁的风水师的“性爱改运法”后与对方发生关系，却在不知情的情况下被风水师偷拍性爱影片及照片，继而被风水师威胁若不顺从其要求，则会公开该影片及照片，她害怕丈夫及家人知道，选择默默承受痛苦，被逼应风水师要求，继续与对方发生关系、拍亲密照片、传暧昧信息等。

她今日与丈夫黄伟名（43岁，五金贸易商）及代表律师陈禄霞召开记者会，针对一切指责做最后一次公开澄清，并希望女性们吸取教训，切勿迷信坠入神棍的骗局。

她在记者会上出示与风水师的微信聊天内容，证明自己是遭风水师威胁而不情愿的情况下与他互动。

她说，风水师透过微信威胁她，若是不顺从他的要求，与他性交、拍照、亲密对话等，一旦表现冷淡或报警，风水师将让噩梦开始，公开所偷拍的性爱短片及照片。

林慧君：绝无男女感情

林慧君说，丈夫及家人认识风水师多年，经常找他批流年，她一直都对风水师如长辈般尊重，两人之前是好朋友，之后也上契，但对他绝没有男女感情。

她指出，其家庭出问题后并没有向风水师求助，风水师在知悉其家庭问题后便以命理的手法向她提出“性爱改运”。

她一开始对风水师的要求犹豫不觉，但在风水师多番说服下，包括打印命理资料给她看，之后误信了他。

好友布局接近 女儿：亏欠母亲

风水师大女儿无限唏嘘，表示交友不淑，遭好友即女主角布局，让她觉得亏欠母亲。

当时风水师前妻也在场，惟她表示不发言，听到大女儿向记者发言时，触动其伤心处流泪。

大女儿说，女主角在数年前家里面对一些问题，她好心带领她四处去念佛放生做善事，父亲也帮忙女主角批命，较后中了3次马票，女主角知道父亲可以协助她脱离经济难关，刻意接近父亲，也试图游说父亲上契她成为干女儿。

她提及，父亲还没迷恋女主角时，其产业都是割在她名下，女主角一直在说服父亲变卖店屋，惟获悉产业都是她拥有，无法得逞。

未与母拥有性爱短片 否认威胁女主角赔偿

（双溪大年3日讯）风水师大女儿受访时喊冤，强调她与母亲未拥有“父亲与女主角性爱短片”，否认以此要胁女主角赔偿逾8万令吉之说。

她提及，女主角无中生有，制造自己是受害者，希望各界同情她的处境。

她说，她在2015年发现女主角与父亲拥有暧昧图片，于是便将该图片拿给女主角观看，当时女主角声声保证她不会与父亲上床，不会妨碍她的家庭，谁料女主角违诺在先，逼得她聘请要控告女主角与父亲通奸，女主角自知理亏，坚持要庭外和解，表示勿让其丈夫知晓，并在律师面前签下自愿赔偿8万8000令吉协议书，女主角需每月付还“2000令吉”完全是出于自愿赔偿，何来威胁之说。

她反驳，如果女主角觉得自己受到威胁，当时为何不第一时间警案，而要求庭外和解，加上这些都有白纸黑字写得一清二楚，而相信由父亲代付还有关款项。

近2年没回家 打算签字离婚

她强调父亲没回家近2年，并打算与母亲签字离婚。她说，女主角与父亲搞暧昧关系，这是他俩的事，为何要牵连到她一家人，闹得鸡犬不宁。