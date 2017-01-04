小学生也吸毒 吉州警方向毒品宣战

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吉州警方商业罪案调查组主任陈德平警监及查案馆扎林展示嫌犯盗用的信用卡。

(亚罗士打3日讯)毒品已成为吉州最严重的罪案问题，吉州警界一哥矢言2017年将全力向毒品宣战，把州内毒品案减低，尤其是在哥打士打及瓜拉姆拉县。

吉州总警长拿督阿斯里总监表示，多数罪案如:飙车党、破门行窃、掠夺以及谋杀案等都与毒品有关，为此，他有信心州内毒品案一旦减少，其他刑事罪案也会随之下降。他是今早在吉州警察总部主持吉州副总警长移交职权仪式后，在记者会上如是指出。

他说，如今毒品无处不在，甚至已入侵小学校园，就连12岁以下学生也陷入毒海。

100人有40人陷毒海

“目前毒品情况已达到一个甘榜平均100人就有40人吸毒的危险地步，我们已无法肯定身边人，或家庭成员是否成为吸毒者”。

他表示，吉州警方去年开始已向毒品宣战，在全州推行“一警区领养一个甘榜或住宅区”计划，有关计划推行至去年10月，浮罗交怡岛的武吉玛陆的毒品案已减少80%。

他说，这项领养计划将在今年3月警察日前结束，并交由当地的乡村发展及治安委员会接手跟进。

5大目标提高效率

吉州警方2017年设下的5大新目标，首要目标打击毒品，第二取缔飙车党、第三提升及加强马泰边境关卡的边防工作、第四提升警队服务素质，以及第五建立民众对警察的信任和关系。

吉州总警长拿督阿斯里总监坦言，马泰边境关卡的边防工作仍有许多问题需要加强和改进。

“去年12月，吉州警方联合边境各执法单位前往泰国，跟当地警方及执法单位进行交流，商讨对策，双方已设立一个联络网互相交换情报，携手合作打击边境走私活动。”

高官加油时遗失 信用卡被油站员工盗用

吉州一名政府高官使用信用卡加油，2周后才惊觉信用卡不见，向银行查询时已遭盗用5650令吉，警方根据刷卡记录追踪，揭发20岁油站员工盗用了高官的信用卡购买手机及加油。

吉州警方商业罪案调查组主任陈德平警监表示，受害者是一名在吉州行政大厦服务的高官，他是于去年12月18日前往油站加油，使用了上述信用卡，但离开时却把卡遗留在油站，直至今年1月1日下午约4时30分才察觉。

他说，落网嫌犯是该间油站的员工，他盗用受害者信用卡购买了2台新手机约2000令吉，并多次使用信用卡加油，导致受害者损失约5650令吉。

他表示，警方根据刷卡记录，以及嫌犯购买手机时由店主拍下的照片掌握其身份，并上门将之逮捕。他指出，警方将援引刑事法典第403项条文(不诚实盗用他人财物)调查此案，嫌犯今早被押上吉北日得拉法庭申请延长扣留，以作进一步调查。

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