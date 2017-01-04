小学生也吸毒 吉州警方向毒品宣战

(亚罗士打3日讯)毒品已成为吉州最严重的罪案问题，吉州警界一哥矢言2017年将全力向毒品宣战，把州内毒品案减低，尤其是在哥打士打及瓜拉姆拉县。

吉州总警长拿督阿斯里总监表示，多数罪案如:飙车党、破门行窃、掠夺以及谋杀案等都与毒品有关，为此，他有信心州内毒品案一旦减少，其他刑事罪案也会随之下降。他是今早在吉州警察总部主持吉州副总警长移交职权仪式后，在记者会上如是指出。

他说，如今毒品无处不在，甚至已入侵小学校园，就连12岁以下学生也陷入毒海。

100人有40人陷毒海

“目前毒品情况已达到一个甘榜平均100人就有40人吸毒的危险地步，我们已无法肯定身边人，或家庭成员是否成为吸毒者”。

他表示，吉州警方去年开始已向毒品宣战，在全州推行“一警区领养一个甘榜或住宅区”计划，有关计划推行至去年10月，浮罗交怡岛的武吉玛陆的毒品案已减少80%。

他说，这项领养计划将在今年3月警察日前结束，并交由当地的乡村发展及治安委员会接手跟进。

5大目标提高效率

吉州警方2017年设下的5大新目标，首要目标打击毒品，第二取缔飙车党、第三提升及加强马泰边境关卡的边防工作、第四提升警队服务素质，以及第五建立民众对警察的信任和关系。

吉州总警长拿督阿斯里总监坦言，马泰边境关卡的边防工作仍有许多问题需要加强和改进。

“去年12月，吉州警方联合边境各执法单位前往泰国，跟当地警方及执法单位进行交流，商讨对策，双方已设立一个联络网互相交换情报，携手合作打击边境走私活动。”

高官加油时遗失 信用卡被油站员工盗用

吉州一名政府高官使用信用卡加油，2周后才惊觉信用卡不见，向银行查询时已遭盗用5650令吉，警方根据刷卡记录追踪，揭发20岁油站员工盗用了高官的信用卡购买手机及加油。

吉州警方商业罪案调查组主任陈德平警监表示，受害者是一名在吉州行政大厦服务的高官，他是于去年12月18日前往油站加油，使用了上述信用卡，但离开时却把卡遗留在油站，直至今年1月1日下午约4时30分才察觉。

他说，落网嫌犯是该间油站的员工，他盗用受害者信用卡购买了2台新手机约2000令吉，并多次使用信用卡加油，导致受害者损失约5650令吉。

他表示，警方根据刷卡记录，以及嫌犯购买手机时由店主拍下的照片掌握其身份，并上门将之逮捕。他指出，警方将援引刑事法典第403项条文(不诚实盗用他人财物)调查此案，嫌犯今早被押上吉北日得拉法庭申请延长扣留，以作进一步调查。