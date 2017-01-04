平安夜醉驾行动被捕 男醉驾罚款4900元 女酒精超标罚2300

（槟城3日讯）圣诞节前夕狂欢醉驾，代价是高昂的罚款金。一男一女因醉驾与酒精超标，今日分别被控上法庭，两人都俯首认罪，各遭罚款4900令吉与2300令吉。

槟州警方于12月24日平安夜展开“醉驾行动”逮捕两名男女。被告周忠英（译音，40岁）被控于去年12月24日凌晨2时25分在敦林苍祐大道，经酒测时发现其血液中的酒精含量超标与危险驾驶，即超过每100毫升80毫克，达129毫克，抵触1987年陆路交通法令第45A（1）条文。一旦罪成，可被判罚款不少过1000令吉及不超过6000令吉，同时，也可被判入狱不超过12个月。

他今日在没有辩护律师陪同下认罪不讳，交通庭推事莫哈末阿敏宣判他罚款4900令吉，或以监禁4个月代替。

同样于醉驾行动被捕的林雯欣（21岁）则在酒测显示其酒精含量为每100毫升103毫克，超过每100毫升血液中80毫克以上，同样触犯1987年陆路交通法令第45A（1）条文。

她今日在庭上透过代表律师谢英顺向推事求情时指出，因与许久未见的朋友聚会，一时高兴导致饮酒过度，并承诺不再重蹈覆辙，希望推事给予机会。

对此，推事莫哈末阿敏宣判她罚款2300令吉，或以监禁3个月代替。

3时41分无牌驾驶 男子被罚341元

为吃一顿宵夜无牌驾驶，男子在警方路障被截查，今日在交通庭认罪被罚款341令吉。

这名20岁男子莫哈末沙鲁尼占，是被控于去年11月13日凌晨3时41分在槟城州回教堂路一带，驾着摩托车但未持有驾驶执照，触犯1987年陆路交通法令第26（1）条文，也可在同等法令下第26（2）条文下被定罪。

一旦罪成者，可被罚款最高1000令吉，或监禁最高3个月，或两者兼施。

被告在认罪后，推事莫哈末阿敏询问被告为何在深夜无牌驾驶，被告仅表示只为了出门吃饭，结果引起莫哈末阿敏回应：半夜3时41分了还出门吃饭？最终判处被告罚款341令吉，被告闻判后步出法庭也前往柜台缴清罚款。