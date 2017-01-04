开学了！中小学顺利上课 仅部分幼生涕泪纵流

【本报拿笃记者三日讯】开学了，开学了！

在经过一个多月的漫长学校年终假期，我国各源流中小学今天展开2017新学年的第一天，学生们都收拾欢乐的假期心情，收拾书包上学去。

由于校方都在日前率先做好开学的课程，如购买书本作业簿等，故此大部分的小学与中学的同学在今天开学日相当顺利正常上课，唯独幼稚园生如一盘散沙，老师家长们都忙到团团转。

尤其是一些四五岁低年班的幼稚园生，由于年纪尚小，又没有离开父母身边，到了学校的陌生环境，课室内都是不相识的同学，故此不少都哭闹不肯入课室，哭着要父母陪伴。

一些鲜少接触外人的小班幼稚园生，拉着父母的衣角不肯放开，一把鼻涕一把泪哭哭啼啼不已，在老师又拉又劝又哄下始平息下来，老师还要充当保姆为孩子擦鼻涕抹眼泪。

笔者今天一早到校园采访，课室外走廊都是心焦的父母，在外陪伴，让孩子们能安心适应环境，当然也有一些之前在托儿所学习熟悉群体活动的小朋友，开心的与身旁坐的同学谈话，写写字填颜色，心情开朗的如在家里。

据悉，园方也在这几天开放，让父母在外陪伴孩子，减少孩子的哭闹和老师的负担，相信再适应三几天后幼儿们都可以静下来上课，与同学们在一起不用父母陪伴了。

至于小学部的同学，由于都做好开学前的准备，都能安静上课不会吵闹，老师们也按照课程正式授课。

今年新学年的上课时间表第一个学期由1月3日至3月17日，第二学期由3月27日至5月26日，第三期由6月12日至8月25日，第四学期由9月4日至11月24日。

至于学校假期时间表第一学期由3月18日至3月26日，第二学期由5月27日至6月11日，第三学期由8月26日至9月3日，而第四学期年终假期最长，由11月25日至第二年的正月1日，长达38天。至于落在今年正月28日的农历新年和6月25日的开斋节，据称也有约一个星期的假期，让在外地的学生可以返回家园与家人团圆，欢渡新年和开斋节。（26）