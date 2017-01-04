无法把SRC弊案带上庭 反贪会前官员愧对国人

（吉隆坡3日讯）上周五提早退休的反贪污委员会特别行动组主任拿督巴利感叹，他无法把负责调查一个马来西亚发展前子公司SRC国际有限公司弊案带上法庭，深感遗憾。

这名57岁公务员说，他无法把这牵扯巨额的舞弊案带上法庭，感到罪恶。

他今日对网络媒体《自由今日大马》说：“这不仅仅是失望，还有罪恶感。没有把SRC公司弊案带到法庭，我愧对3000万名国人。”

他强调，SRC公司很明显出现舞弊。

“很明显的，人民的钱受舞弊。我不配在‘蜘蛛网’法令（意为维护国家）下服务！”

反贪会于2010年成立特别行动组，以调查瞩目关注的案件，尤其是涉及100万令吉以上的投报。

在调查SRC公司弊案，巴利扮演重要角色，尤其曝出指首相拿督斯里纳吉的私人银行户头有4200万令吉存款。

据报导，这两笔汇款，是透过Gandingan Mentari私人有限公司及Ihsan Perdana私人有限公司，于2014年12月26日及2015年2月10日汇入纳吉户头。

去年1月，新任总检察长丹斯里阿班迪宣布，在这笔汇款中，纳吉没出现舞弊。

SRC公司则成立于2011年初，以开拓海外的人力资源市场。不过，随着一马公司重组，财政部接管SRC公司。