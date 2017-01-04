沈象隆举殡 数百人致敬极尽哀荣

（斗湖3日讯）斗湖社会闻人沈象隆日前举殡。有数百社会领袖、社团学校代表和亲友出席送殡，场面盛大，极尽哀荣。

沈象隆先生是于12月28日中午十二时与世长辞，享寿69岁。出殡仪式是于今早10时30分，在来来村私邸举行。

沈象隆生前活跃于众多社团，而且热心教育工作，除了是津桥学院创办人兼首任董事长，也曾担任忠诚教育基金会主席、斗湖杂货商公会主席，中华商会副主席、斗湖潮州公会理事、巴华中学董事、新华学校董事和公会学校永久名誉主席、名誉会长、名誉董事及顾问等众多要职，因此今天出席其葬礼的社团和学校代表众多。

今早出席沈氏葬礼的社会显要也非常多，包括拿督丘玉荣、拿督林尤民局绅、拿督方金花、拿督卢周光、拿督张公贤局绅，拿督余伦福、拿督冯佳禄，拿督邓国威、西里丹绒区州议员陈泓缣，斗湖潮州公会理事长沈宝发局绅，斗湖中华商会署理会长谢璇发、巴华中学董事长蔡德强局绅、津桥学院董事长彭群丰、斗湖新华学校董事长沈玉明、潮州元老蔡锦潮、陈树刚、斗湖德教会紫辰阁阁长卢金裕，还有沈先生年轻时参加的黑旋风篮球队的众多老队友龙登学、陈立栋、张文毅、陆孔杰、彭继贤等都到灵前祭拜及送他最后一程。

虽然今天是新年元旦，但出席沈老先生葬礼的人数仍然那么踊跃，而且大部分出席者都留到最后，在瞻仰其遗容之后才离开，可见沈老生前交游广阔，人缘极佳，深受朋友之爱戴。大家对他的离世都深感惋惜和不舍。（14）