直落巴巷沉船事件 渔夫刘健民尸体寻获

（槟城3日讯）上周六在直落巴巷2海里外发生的沉船事件失踪4天的渔夫刘健民(56岁)尸体，今早在武加角(Muka Head)11海里处，被双溪乌当渔夫寻获。海事执法机构相信是事发时面对天气恶劣及大风大浪，初步怀疑是水泵损坏导致沉船意外，但有关真实的事发原因还得进一步调查。

沉船意外发生时有3名华裔渔夫坠海，其中2人在漂流后顺利被救起，刘健民则告失踪。

大马海事执法机构第二区域主任罗扎里今日在直落巴巷乌终峇都海滩召开记者会时指出，失踪多日的刘健民遗体已在周二上午8时40分，在11海里外的武加角海域，由1名归程着的双溪乌当渔夫寻获，并通知该机构。

他说，在接获此案件后，该机构就出动了海事执法机构、警方及消拯队等单位合作，并共派出约56人出动搜救，直到今早才发现死者。

他表示，事发当天的天气并不佳，而且海浪很大，所以该机构初步调查疑是船上的水泵损坏而导致沉船，但有关确实原因仍在调查中。

他补充，事发当天沉没下海的渔船也已拉上岸，而遗体也有船长及船主确认，并送往浮罗山背政府医院解剖。

他不忘劝勉渔夫们出外捕鱼时要确保穿上救生衣，尤其是在现在天气恶劣的情况下，更是要时刻穿着工作。

船主吴连佑（42岁）受访时说，事发当天的天气恶劣，海浪把海水冲进渔船，而导致引擎无法操作。他强调，船上的水泵操作一切正常，是海浪太大造成翻覆沉船。

家属住邦咯岛 无法立刻领尸

警方已将死者遗体送至浮罗医院太平间里停放，惟死者家属皆住在邦咯岛，并无第一时间抵达太平间办理领尸手续，而死者遗体将于今日下午2时解剖。

负责运输遗体的警员说，虽然死者并无携带任何身份证明文件，但幸存的另2名船员协助警方调查，已掌握供死者身份并成功联络上家属前来办理领尸体手续。