自民党摩罗带区部 派教育辅助金53学子

(本报斗湖3日讯)自由民主党摩罗带区部昨日(2日)派发2016年党员子女教育辅助金予53名学子，并由该党区部署理主席甲必丹叶庆文主持颁发仪式。

有关教育辅助金颁发仪式于昨日早上9时30分，在自民党摩罗带区部位于士玛拉园的党部办事处(Warung Jawa对面二楼)举办，并原由该党区部主席兼摩罗带州议员拿督彭育明主持，可是由于前者因有公事缠身，因此委派署理主席甲必丹叶庆文代表颁发。

甲必丹叶庆文主持党教育辅助金颁发仪式时致词说，学生是家庭的希望，也是决定国家未来方向的主人翁，因此一个国家未来兴衰，主要取决于教育的良好制度。

他说，教育作为一个国家发展的根本，新一代的孩子们则作为国家未来的栋梁，栋梁不能腐，因栋梁腐则国家亡。有鉴于此，自民党在前主席丹斯里章家杰开始，就已经发起自民党教育基金，而且党所有区部每年都会颁发教育辅助金予党员子女，这项政策在党内一直延续至今，超过八千学子惠泽其中。

此外，叶庆文也披露，第14届大选或随时会举行，而作为国阵成员党之一的自民党，将会继续秉持以民为本的宗旨，尤其是该党摩罗带区部会积极确保选民的权益可以得到保障。

当天出席自民党摩罗带区部党员子女教育辅助金颁发仪式的党要，还有党中央最高理事甲必丹黄明光、摩罗带区部副主席甲必丹余红灵、副主席魏光明、青年团长张毕芬以及理事林文成等。(14)