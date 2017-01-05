乡村与区域发展部秘书长涉嫌贪污 搜获名牌包名表及300万现金金条 反贪会延扣父子3人

（布城5日讯）反贪污委员会周三扣留涉嫌贪污的乡村与区域发展部秘书长及1名充当“跑腿”的儿子后，当晚再扣留另一名儿子，并于周四将父子3人押上布城法庭申请延长扣留，获推事批准延扣7天至本月11日助查。

本案推事为聂伊斯法哈妮。3名嫌犯是于今早9时40分被反贪会官员带往布城法庭办理延扣申请手续。他们身穿橙色反贪会的扣留服出庭，脸部则以衬衫遮盖。

反贪会官员是于周三（4日）在这名拥有拿督勋衔的秘书长住家进行近12小时的搜查中，起获近150个名牌手提袋和名表及300万令吉的现金与金条。

这名59岁的秘书长拿督莫哈末阿里夫昨天8时在其梳邦再也的住家被逮捕，至于两名年龄分别是30岁与35岁的儿子则被传召到反贪会协助调查后，遭当局扣留。

秘书长被怀疑自2010年起，运用其职位和权力收贿，为此案主谋，两名儿子则涉嫌同谋而被调查。

反贪会官员指出，当局是援引多项法令调查此案，包括2009年反贪委员会法令17条文及23条文、刑事法典165条文、2001年反洗黑钱及反恐融资法令。

据消息指出，这名即将在3个月后退休的秘书长，疑从2010年开始直接涉及委任与本身有利益关系的承包商和供应商，相信从那时开始便接收来自有利益关系公司的贿款。他接着于2015年10月16日官拜秘书长高职，同时也是官联公司董事部成员之一。

从美国打高球回国

遭反贪会上门逮捕

乡村及区域发展部秘书长拿督莫哈末阿里夫阿都拉曼是刚结束到美国打高尔夫球的行程回国后，便遭反贪污委员会官员上门逮捕。

据悉，莫哈末阿里夫周三（4日）上午落网前，正准备如常到部门上班。

根据所获得的情报，阿里夫是刚结束美国的打高尔夫球行程，返国不久就被捕。

根据《星报》报道，反贪会副主席（行动）拿督阿占峇基受询时证实，他们是在周三早上8时，在位于梳邦再也USJ3区的住宅逮捕阿里夫以及其30岁的儿子。

反贪会官员也在其家中搜出总值约300万令吉的金条和外币、150个名牌包包和名表。

这些外币涵盖澳币和欧元，名牌包包的品牌包括香奈儿（Chanel）、爱马仕（Hermes）、迪奥（Dior）、路易威登（Louis Vuitton）和古驰（Gucci）。有些名牌包的价格甚至介于7000令吉至10万令吉之间。

他披露，他们是在滥权、贪污及洗黑钱的罪名下，调查这起案件。他说，反贪会也正在调查阿里夫的海外行程和花费是否是由“某些人”支付。

“接下来，会有更多的嫌犯被抓拿，以协助调查。”

据悉，反贪会也正调查涉及这起案件中的38个银行储蓄和来往户口，以及3个银行保险箱。此外，反贪会也会调查所涉及的土地买卖。

消息来源也披露，反贪会已经在蒲种一间律师楼，查获与这些土地有关的文件。

据悉，阿里夫的57岁妻子、32岁的女儿和35岁的儿子也已经给予口供。阿里夫夫妇共育有6名孩子。

据报道，阿里夫坐落在角头单位的双层排屋属于围篱与保安住宅区，周三晚其住家的停车间泊着3辆

豪华轿车，另有一辆普腾将相（Perdana）停在家门前，不过当时家里空无一人。